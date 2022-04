Football [N2] : Le maintien est en très bonne voie

Vainqueurs 1-0 de la réserve de Metz samedi soir, les Génovéfains ont fait un pas de plus vers le maintien en N2.

Le poing rageur, Emmanuel Dorado ne cachait pas son soulagement au moment du coup de sifflet final. Son équipe venait de disposer de la réserve de Metz (1-0). Une première victoire depuis le 26 février à Belfort (10). Il faut même remonter au 11 décembre pour trouver trace d’un dernier succès au stade Léo-Lagrange (3-1 contre Epinal). « Il était essentiel de gagner ce soir (ndlr : samedi) mais, il faut le reconnaître, c’est notre pire match de la saison. Cette victoire a été acquise contre le cours du jeu. Elle est tirée par les cheveux mais ça compense avec d’autres matchs qu’on aurait dû gagner dans la saison », estime l’entraîneur de Sainte-Geneviève.

Malgré un matelas de sécurité de cinq points sur le premier relégable (Schiltigheim) — chez qui ils se déplaceront lors de la prochaine journée —, les Génovéfains avaient tout intérêt à s’imposer samedi soir contre un concurrent direct pour le maintien. Mission accomplie mais les hommes d’Emmanuel Dorado ont dû batailler pour se défaire d’une équipe messine bien décidée à mettre fin à sa longue série de douze matchs sans succès (3n, 9d), dont trois défaites de rang. Au contraire, les Génovéfains ne perdent pas mais ne gagnent pas non plus à l’image des quatre nuls sur leurs cinq derniers matchs, notamment contre les grosses écuries du championnat (1-1 à Bobigny, 1-1 contre Fleury et 1-1 à Saint-Maur). Aussi devaient-ils « prendre les trois points » pour valider ces bons résultats.

Traoré trouve le poteau

Les Essonniens lancent la première banderille. Sur un ballon perdu par Benigni aux trente mètres, Mathias Llambrich tente sa chance mais sa frappe frôle le montant droit du gardien lorrain (5e). Les Messins leur répondent cinq minutes plus tard. Sur un centre de Nduquidi, Joseph manque l’immanquable (10e). L’attaquant messin a été remuant mais a manqué d’efficacité devant le but à l’image de sa frappe à bout portant repoussée par Cédille (30e). Puis c’est au tour de Nduquidi de se signaler après avoir profité d’une mésentente de la défense centrale essonnienne Delgado – Mvita (37e). La plus belle occasion de ces 45 premières minutes est toutefois à mettre au crédit de Steve Traoré dont la frappe est repoussée par le poteau (28e). Son capitaine, Quentin Barcelo, a été plus en réussite au retour des vestiaires. On joue à peine depuis 45 secondes en deuxième période qu’il contrôle parfaitement une longue passe en profondeur d’Achour avant de tromper le gardien visiteur d’un tir croisé qui se loge dans le petit filet droit des cages messines (1-0, 46e).