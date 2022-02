Football [N2] : Sainte-Geneviève s’en contente

Restés muets contre la réserve d’Auxerre (0-0) samedi soir, les Génovéfains ont enregistré un cinquième match sans défaite qui confirme leur redressement.

Quatre jours après le décès du sénateur Olivier Léonhardt, ancien maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (2001-2017), la rencontre entre le SGS foot et la réserve d’Auxerre samedi soir au stade Léo-Lagrange revêtait un caractère particulier. Le président Jean-Claude Murmann avait fait le déplacement de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) où il réside pour rendre un dernier hommage à l’élu de 58 ans. « On va gagner le match pour lui ! », a lancé le dirigeant génovéfain à la fin de son allocution emplie d’émotion avant d’inviter le public à respecter une minute d’applaudissements. L’actuel maire, Frédéric Petita, et son prédécesseur, Pierre Champion (1989-2001) étaient présents aux côtés des joueurs du club, tous portant un t-shirt blanc à l’effigie d’Olivier Léonhardt.

Malgré de bonnes intentions, notamment lors des 45 premières minutes, les partenaires de Quentin Barcelo n’ont pas réussi à répondre à la demande de leur président, concédant le nul (0-0).

Les plus belles occasions pour Sainte-Geneviève

Si Auxerre allume la première mèche sur une frappe d’Ousmane Camara, touchée par un défenseur génovéfain (7e), c’est Sainte-Geneviève qui se procure les plus belles occasions. Coup sur coup, les Essonniens ont la possibilité d’ouvrir le score. D’abord sur une tentative de Traoré, détournée par le gardien auxerrois (9e). Sur le corner qui suit, la tête de Mvita Nkellu est repoussée par le portier adverse avant que Ipiélé ne tente un « ciseau », détourné en corner (10e).

Face à des réservistes auxerrois en jambes, les Génovéfains doivent redoubler d’efforts pour récupérer le ballon mais, quand ils l’ont entre les pieds, ils ont quelques difficultés à le conserver au grand dam d’Emmanuel Dorado. Privés de match la semaine dernière à Belfort (terrain gelé), les Rouges ne semblent pas manquer de rythme à l’image du défenseur central Raoul Delgado. Venu faire le surnombre, ce dernier lance Quentin Barcelo qui devance la sortie du gardien adverse mais le ballon n’est pas assez appuyé et un Auxerrois a le temps de le dégager (31e). La menace se fait plus pressante sur les buts adverses mais ni la tête de Mvita Nkellu (38e) ni les frappes de Llambrich (39e) et Traoré (42e) ne font mouche et c’est en toute logique que les deux équipes regagnent les vestiaires dos à dos. Mais à la reprise, la rencontre baisse en intensité.