Football [N2] : Sainte-Geneviève cueilli à froid

Auteurs d’une bouillie de football, les Rouges se sont inclinés contre Besançon (0-1) samedi soir et signent un sixième match sans victoire, synonyme de place de relégable.

Mathias Llambrich et ses coéquipiers entendaient bien profiter de la réception de Besançon au stade Léo-Lagrange pour signer leur premier succès de l’année, samedi soir. Une fougue qui contraint monsieur Della Tomasina a ordonné de redonner le coup d’envoi, deux Génovéfains s’étant projetés trop vite en direction des cages de Sissoko. Mais à trop vouloir porter le danger vers la cage visiteuse, les Essonniens en oublient de sécuriser leurs arrières.

Laurent Mendy flaire le bon coup, déborde Yann M’Vita et sert Rafael Dias en retrait. La frappe du capitaine doubien heurte la transversale, mais retombe derrière la ligne de but de Vivien Cédille (0-1, 2e). Difficile d’imaginer pire entame pour une équipe déjà en proie au doute. « Alors que nous sommes en recherche de confiance, ce but nous met directement la tête sous l’eau », déplore Emmanuel Dorado. Bien qu’il leur reste presque 90 minutes pour rattraper leur retard, les Rouges vont se montrer incapables de revenir au score. « On a été nuls sur toute la ligne », constate le président Jean-Claude Murmann avec fatalisme.

En effet, pour décrire une occasion de but de Sainte-Geneviève, il faut patienter jusqu’au temps additionnel de la rencontre. En sortie de banc, Quentin Barcelo place deux têtes qui auraient pu sauver les apparences, mais Sissoko veille. Sainte-Geneviève s’incline donc par 1 but à 0, se fait doubler par Besançon (10e) au classement général et glisse dans la zone de relégation (12e et premier relégable). « C’est très dur, reconnaît Emmanuel Dorado, mais il reste dix journées et trente points à distribuer pour sauver notre place en National 2. » Comme rien ne sera épargné au technicien essonnien cette saison, Emmanuel Dorado perd un nouveau joueur sur blessure, Moustapha Kanté ayant été contraint de quitter la pelouse en cours de seconde période pour une entorse à la cheville gauche.