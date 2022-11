Football [N2] : Sainte-Geneviève déroule

Face à une formation d’Haguenau en pleine déconfiture, les Essonniens ont pu offrir un véritable festival offensif à leurs supporters samedi soir (4-1).

Après un début de championnat délicat, les hommes dirigés par Emmanuel Dorado semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Après s’être imposés à Boulogne-sur-Mer (2-1) et avoir contraint le leader de la poule, Créteil, au partage des points (0-0), les partenaires de Quentin Barcelo ont surclassé Haguenau (4-1) ce samedi en fin d’après-midi au stade Léo-Lagrange.

Un succès qui se dessine en un quart d’heure à cheval sur la fin de première période et le début de la seconde. Juste avant la pause, Salya Touré déclenche les hostilités en récupérant le ballon dans les pieds de Daninthe avant d’aller fixer le portier bas-rhinois (1-0, 43e). Après le repos, c’est au tour du capitaine Quentin Barcelo de se signaler en reprenant un ballon mal renvoyé par la défense visiteuse (2-0, 59e), alors que Touré s’offre un doublé juste après l’heure de jeu d’une puissante frappe en pleine lucarne (3-0, 62e). Du bel ouvrage seulement terni par la réduction du score d’Haguenau grâce à un but contre son camp de Thomas Da Costa qui coupe la trajectoire d’un centre de Lawson (3-1, 80e). Mais Sainte-Geneviève reprend ses trois buts d’avance après que Wolf — sorti de ses 16,50 mètres — s’est complètement troué devant Sambaly Keita au moment de dégager le ballon (4-1, 90e).

Avec cette quatrième victoire de la saison, les Rouges intègrent la première moitié de tableau de la poule B (7e), à trois longueurs seulement du leader cristolien. De quoi offrir de nouvelles perspectives à Emmanuel Dorado ? « Je signe des deux mains pour occuper cette place en fin de saison », jure le technicien essonnien dont l’effectif désormais au complet peut faire des envieux. Dans une poule extrêmement serrée où toutes les équipes semblent en mesure de battre chaque adversaire, bien malin celui qui pourrait prédire qui terminera l’exercice à la première place.

Michaël Cesaratto