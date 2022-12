Football [N2] : Sainte-Geneviève frustré

Les Génovéfains se sont fait piéger à domicile samedi soir (1-2) par une équipe de Bobigny qui a profité d’un penalty et d’une erreur d’inattention pour repartir de l’Essonne avec les trois points.

Alors que les feux d’artifice et les coups de klaxons fêtant la victoire du Maroc contre le Potugal (1-0) en quarts de finale de la Coupe de France ont résonné plusieurs minutes tout autour du stade Léo-Lagrange samedi soir, c’est comme d’habitude le tube légendaire d’ACDC, Thunderstruck, qui a accompagné l’entrée des joueurs de Sainte-Geneviève et de Bobigny devant une poignée de spectateurs venus braver le froid. Mais les visiteurs, qui restaient sur une défaite en neuf matchs (pour 5 victoires et 3 nuls) ne se sont pas fait « foudroyer ». Bien au contraire, ils ont fait la différence dès la 11e minute sur penalty après une « panenka » de Farid Beziouen (0-1) avant d’attendre le dernier quart d’heure pour faire le break (0-2, 74e), toujours par ce diable de Beziouen, l’un des deux anciens joueurs de Fleury — avec Julien Chevalier — présents sur la pelouse, qui a profité d’une mauvaise communication entre Junior Delgado et son gardien, qui n’avait eu jusque-là qu’une seule parade à effectuer devant Adbdelsamad Hachem (3e). L’attaquant de 36 ans aurait d’ailleurs pu inscrire son deuxième but de la soirée avant la pause sur une frappe en cloche qui a touché l’arrête droite de la transversale des cages génovéfaines (38e).

El Hadji Dieme relance Sainte-Geneviève

C’était cher payé pour des Rouges qui ont beaucoup tenté : Salya Touré de la tête (25e), Abelhak Benaniba sur une frappe trop écrasée qui finit dans le bras de Golitin, le portier de Bobigny (27e), Noui Laïfa qui tire largement au-dessus (39e) et surtout Quentin Barcelo, dont la tête, à la réception d’un centre de Laïfa, est claquée en corner par le gardien adverse (42e). Ajoutées à ces occasions, des fautes dans la surface de réparation des visiteurs que M. Ougier a oubliées de siffler, notamment une main évidente (54e). « Je n’avais jamais vu ça, s’emporte Emmanuel Dorado. Si l’arbitre siffle penalty sur une main de Mathis (ndlr : Llambrich) qui est au sol, il doit siffler les autres qui sont plus évidentes. » Se sentant lésés, les Génovéfains ont du mal à garder leur calme et écopent de plusieurs avertissements. « L’arbitre a influencé mes changements à cause de ces cartons », confie l’entraîneur génovéfain qui retrouve l’espoir quand Idrissa El Hadji Dieme, entré quelques minutes plus tôt, réduit la marque sur un retourné après un coup franc de Laïfa (1-2, 81e). Touré a même la balle d’égalisation dans les pieds mais sa reprise est détournée en corner (88e). Un nul qui aurait été le minimum car « on doit gagner ce soir », dixit le coach génovéfain.

Sainte-Geneviève concède une deuxième défaite de rang alors que Bobigny (3e) tient le rythme des co-leaders Créteil et Fleury, vainqueurs respectivement à Besançon (2-0) et à Saint-Maur (2-0).