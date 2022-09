Football [N2] : Sainte-Geneviève inquiète

Les Génovéfains sont passés complètement au travers de leur match samedi soir contre Colmar (0-1). Epiphénomène ou problème de niveau ? Des recrues sont attendues dans les prochains jours.

Fébriles derrière, incapables d’imprimer du rythme à la rencontre et sans liant offensivement, les partenaires de Quentin Barcelo se sont inclinés sur leur pelouse samedi soir contre le promu Colmar. Une défaite sur le plus petit des scores, les Alsaciens inscrivant l’unique but de la partie sur un coup franc de Gherardi que Vivien Cédille repousse dans ses propres filets (0-1, 34e). « Comme l’ensemble de notre défense, Vivien (Cédille) n’est pas exempt de tout reproche sur cette action », admet Emmanuel Dorado.

Mais ce qui ennuie le plus le technicien essonnien, c’est sans aucun doute le manque d’allant de ses hommes contre un adversaire théoriquement largement à la portée du Sainte-Geneviève Football Club. Jugez plutôt, une seule véritable occasion en 90 minutes, au retour des vestiaires, quand Salya Touré – le plus remuant des attaquants génovéfains – transmet en retrait à Bradley Meledjé. Idéalement positionné au point de penalty, celui qui a rejoint le club cet été en provenance du CO Les Ulis (N3) expédie le ballon sur la barre transversale (49e). Trop peu pour espérer un résultat positif dans ce championnat de National 2 qui, ne l’oublions pas, enverra cinq ou six formations à l’échelon inférieur en fin d’exercice.