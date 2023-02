Football [N2] : Sainte-Geneviève n’avance plus

Battus à domicile par Epinal (1-2) samedi soir à l’occasion d’un match en retard de la 15e journée, les Rouges courent toujours après leur premier succès en 2023.

Pour mettre leur calendrier à jour, les hommes d’Emmanuel Dorado recevaient Epinal, l’équipe en forme du moment, au stade Léo-Lagrange ce samedi. Une opposition entre deux formations aux dynamiques contraires et qui se sont confirmées au grand désarroi de l’entraîneur essonnien : « On s’est accrochés, mais en ce moment, sans même parler des décisions arbitrales, nous ne sommes pas en réussite. »

Rapidement menés au score (0-1, 13e) par une séduisante équipe lorraine venue chercher trois points et se rapprocher de la tête du classement général, les partenaires de Gnahoa Blazi parviennent à se montrer dangereux sur de longs ballons dans le dos de la défense spinalienne. Salya Touré (20e) et El Hadji Dième (45e) se retrouvent ainsi en bonne position, mais butent à chaque fois sur le portier visiteur. Sainte-Geneviève revient tout de même à la marque au bout du temps additionnel de la première période sur un coup de pied arrêté. Le coup franc frappé par Touré est coupé au premier poteau par Sambaly Keita (1-1, 45e+2).

Epinal ne s’en laisse pas compter et repart de plus belle après la pause. Les Vosgiens obtiennent un généreux penalty après que la frappe de Doumbia a heurté le bras de Belkouche, mais Vivien Cédille – qui a choisi le bon côté – repousse la tentative de Coulibaly (64e). En revanche, le dernier rempart génovéfain ne peut rien sur le magnifique coup franc de Vallon, qui enroule parfaitement son ballon et contourne le mur rouge (1-2, 80e). En toute fin de match, Sainte-Geneviève pense hériter d’un penalty pour une main de Luvualu complètement décollée du corps, mais l’arbitre siffle une faute préalable de Furtado sur le défenseur lors du duel aérien. Pour Emmanuel Dorado, « c’est un scandale, même le banc d’Epinal s’est retourné vers moi pour marquer son incompréhension ».

Après Wasquehal (1-2), Sainte-Geneviève s’incline pour la seconde semaine de rang devant son public. Des résultats inquiétants qui promettent une fin de saison mouvementée aux protégés du président Murmann.

Michaël Cesaratto

SAINTE-GENEVIEVE – EPINAL : 1-2 (1-1). Arbitre : M. Houguet. Spectateurs : 430.

Buts : Keita (45e+2) pour Sainte-Geneviève ; Doumbia (13e), Vallon (80e) pour Doumbia.

Avertissements : M’Vita (41e), Belkouche (63e) à Sainte-Geneviève ; Doumbia (22e), Vallon (50e), Labissière (67e) à Epinal.

Sainte-Geneviève : Cédille – M’Vita, Blazi (cap.), Belkouche, Da Costa (Barcelo, 82e) – Llambrich, Kanté, Keita – Dième, Meledjé (Furtado, 69e), Touré. Entr. : Dorado.

Epinal : Boina – Mazzei, Aljic, Gace (cap.), Luvualu, Borodine – Vallon (Chéré, 90e), Doumbia, Mmadi – Coulibaly (Samba, 82e), Labissière (Camara, 74e). Entr. : Tissot.