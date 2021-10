Football [N2] : Sainte-Geneviève n’y arrive pas

Trop brouillon des deux côtés du terrain, Sainte-Geneviève Sports n’a jamais réussi à mettre en difficulté les Lusitanos Saint-Maur hier soir pour la 10e journée de National 2 (0-1). Les Essonniens concèdent ainsi leur sixième revers en dix matchs et sont désormais premiers relégables de la poule B de N2.

Les temps sont durs du côté de Sainte-Geneviève. Avec une sixième défaite en dix matchs, les hommes d’Emmanuel Dorado sont dans le dur. Après une défaite pleine de promesses du côté de Fleury dans le derby de l’Essonne (0-2) lors de la dernière journée, les Génovéfains retrouvaient un autre derby ce samedi. Un derby francilien cette fois-ci face aux Lusitanos Saint-Maur. Le genre de match pouvant relancer une équipe en urgence de points. Car peu importe la dynamique du moment, un derby reste un match à part, où l’engagement est primordial. Et cet aspect, Saint-Maur l’a bien compris en se mettant en évidence dès les premières minutes via son attaquant Karamoko dont la volée fuit le cadre (3e). Beaucoup plus entreprenant que les Génovéfains, Saint-Maur ouvre le score par l’intermédiaire de Diako, qui voit sa frappe tromper Cédille (0-1, 8e). Les Val-de-Marnais voient leur très bonne entame de match récompensée sous les yeux d’Habib Beye l’entraîneur du Red Star (N), que les Lusitanos retrouveront dimanche prochain pour le 6e tour de la Coupe de France. La réaction des hommes d’Emmanuel Dorado vient de la part de la tête du défenseur Junior Delgado, qui disputait son premier match sous les couleurs de Sainte-Geneviève. Un envoi sans danger pour Cointard, le portier lusitanien (11e). La suite de la première période est plus hachée. Les Essonniens alternent entre mauvais choix et déchets techniques. A la pause, les partenaires du capitaine Mathias Llambrich accusent une longueur de retard (0-1, MT).

Emmanuel Dorado : « On a fait un match à l’image du classement et de ce que l’on est aujourd’hui »

Au retour des vestiaires, Sainte-Geneviève tente de produire du jeu face à une formation de Saint-Maur qui laisse le ballon aux partenaires de Mahamadou Sacko. Les Rouges arriveront à se créer des occasions mais ni Bekhaddah (48e), ni Ipiele (78e) n’arriveront à battre Cointard. En fin de match Doucouré pense arracher le point du match nul mais sa joie sera de courte durée après que l’arbitre assistant ait signalé un hors-jeu de l’ex-défenseur brétignolais. Nouvelle défaite pour les coéquipiers de Vivien Cédille qui contrairement à d’autres défaites n’auront pas montré leur meilleur visage. « On a fait un match à l’image du classement et de ce que l’on est aujourd’hui. A cause des mauvais résultats, on est moins sereins et beaucoup plus nerveux avec des joueurs qui n’ont pas beaucoup d’expérience. On est dans un temps très faible et nous n’avons pas les ressources mentales pour combler ces lacunes. C’est un championnat compliqué pour nous », confie Emmanuel Dorado, l’entraîneur génovéfain avec la mine des mauvais jours.