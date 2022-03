Football [N2] : Sainte-Geneviève piégé

Battus par Saint-Quentin (0-1) samedi soir à domicile, les Génovéfains ont manqué l’occasion de prendre leurs distances avec la zone rouge.

Entre deux équipes en forme depuis la trêve (2v, 3n, 1d pour Sainte-Geneviève ; 3v, 2n, 1d pour Saint-Quentin dont un succès de choix sur la pelouse de Fleury), on pouvait s’attendre à un match ouvert samedi soir au stade Léo-Lagrange. Ce fut le cas mais il n’a pas tourné en faveur des Génovéfains qui ont confirmé leurs difficultés à domicile (deux succès en onze matchs). Au contraire, les joueurs de l’Aisne, qui comptent seulement deux défaites à l’extérieur cette saison (0-1 à Bobigny et 1-3 à Epinal), sont très à l’aise loin de leurs bases. Ils l’ont encore prouvé contre les Essonniens en s’imposant 1-0 sur un but de Kakothiack Mendy en deuxième période. « Le nul aurait été plus logique mais notre qualité de jeu a baissé après la pause », analyse Emmanuel Dorado, frustré comme ses joueurs de ne pas avoir trouvé le chemin des filets.

Sainte-Geneviève aurait pu faire la différence lors des 45 premières minutes. D’entrée, Mouya Ipiélé reprend de volée un corner mais le ballon passe à côté (3e) puis il est trop court face à Anthony Herbin, le gardien saint-quentinois (7e), comme Quentin Barcelo juste avant la mi-temps mais il lui manque quelques centimètres pour reprendre une passe millimétrée plein axe de Mathias Llambrich (43e). Les visiteurs ne sont pas en reste avec une frappe de Billy Modeste repoussée par Vivien Cédille (24e) puis une tentative du latéral droit Teddy Averlant qui passe de peu à coté après une très belle action collective (39e).

Dès la reprise, Hakeem Achour est tout près de débloquer la situation mais le gardien adverse et le plus prompt (46e). Blessé, Ipiélé doit sortir (50e) et l’attaque génovéfaine s’en ressent. Et sur un ballon perdu de Sainte-Geneviève, Amien El Farissi lance Mendy qui ne manque pas l’occasion d’ouvrir le score (0-1, 57e). Les Rouges se ruent alors à l’attaque. Mahamadou Sacko est à deux doigts d’égaliser mais il écrase trop sa frappe pour tromper Herbin (63e). Les entrées d’Adrien Fleury et Jean-Noël Gabriel et le passage à trois défenseurs n’y changeront rien. Sainte-Geneviève doit s’incliner et manque l’occasion de doubler son adversaire au classement et de faire un grand pas vers le maintien. « On évolue dans un championnat compliqué et ça va le rester jusqu’au bout », prévient Emmanuel Dorado alors que Sainte-Geneviève, 11e avec seulement trois points d’avance sur Schiltigheim, le premier relégable, se rendra la semaine prochaine chez la réserve de Lens (15e et avant-dernier).