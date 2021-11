Football [N2] : Sainte-Geneviève première !

En s’imposant d’une courte tête face à Schiltigheim ce samedi (1-0) à l’occasion de la 12e journée de N2, les Génovéfains obtiennent un premier succès à domicile et se relancent dans la course au maintien.

Toujours en quête d’un premier succès sur leur pelouse du stade Léo-Lagrange, les Génovéfains recevaient Schiltigheim ce samedi en fin de journée. Un match déjà crucial dans l’optique du maintien pour Emmanuel Dorado et ses hommes, avant-derniers du classement général après une série de trois défaites consécutives. Se sont pourtant les Alsaciens qui s’installent dans la moitié de terrain essonnienne. Une domination stérile. Pire pour Schiltigheim, la plus grosse occasion des 45 premières minutes est à mettre à l’actif de Traoré, qui se retrouve seul face à Schneider, mais perd son duel face au portier visiteur (28e). Un manque d’efficacité qui semble poursuivre Sainte-Geneviève, avant-dernière attaque de la poule B avec seulement huit buts inscrits depuis le début du championnat. « Le manque de confiance, la nervosité et la peur d’une nouvelle contre-performance font que nous ne jouons qu’à 40% de nos moyens », estime Emmanuel Dorado.

3 points qui font du bien

Alors comme souvent, les Rouges s’en remettent aux coups de pied arrêtés pour débloquer la situation. Un corner de Fleury, coupé au premier poteau par la tête de M’Vita fait chavirer les supporters génovéfains (1-0, 52e). Sur une passe en retrait mal ajustée, Traoré est ensuite tout proche de doubler la mise. Mais l’attaquant voit sa frappe heurter la base du montant de Schneider (65e). Comme face à Beauvais, Haguenau et Lens, trois adversaires ayant obtenu le nul au stade Léo-Lagrange après avoir concédé l’ouverture du score, Sainte-Geneviève s’en mordra-t-il les doigts ? Non. Malgré une légitime fébrilité dans les cinq minutes de temps additionnel, les partenaires du Brésilien Maicon conservent le précieux avantage acquis de haute lutte. Un petit but synonyme de trois points capitaux dans la course au maintien. Autres bonnes nouvelles, le retour programmé du maître à jouer Hakeem Achour dans quinze jours pour le choc de bas de tableau contre l’Entente Sannois/Saint-Gratien et la qualification pour ce match de la recrue Thomas Da Costa (latéral gauche, ex-Bourg-en-Bresse).