Football [N2] : Un nul qui n’arrange personne

Délocalisé à Saint-Leu-a-Forêt (Val d’Oise), le derby de l’Essonne entre Sainte-Geneviève et Fleury n’a pas trouvé de vainqueur samedi soir (0-0). Un résultat qui laisse beaucoup de regrets aux deux clubs notamment aux Génovéfains qui ont joué à onze contre dix durant la dernière demi-heure. Comme les Floriacumois, ils n’ont plus leur destin entre les pieds à une semaine du baisser de rideau du National 2.

En quête du maintien en N2 pour les uns, en quête d’une montée en National pour les autres, Génovéfains (11es) et Floriacumois (2es) devaient absolument l’emporter samedi soir pour conserver leurs chances intactes avant la 30e et dernière journée de championnat la semaine prochaine. Sur le petit terrain de Saint-Leu-la-Forêt (Val d’Oise) où la rencontre a été délocalisée en raison de la suspension du stade Léo-Lagrange de Sainte-Geneviève, les deux clubs essonniens n’ont donc pas ménagé leurs efforts pour faire pencher le résultat en leur faveur.

Les Floriacumois sont les premiers à se mettre en action. Sur un coup franc excentré de Badin, la tête de Bloudeau est repoussée sur la ligne par Yann Mvita (9e). Le milieu de Fleury n’a pas plus de réussite sur un corner dix minutes plus tard (19e). Les joueurs de Habib Boumezoued insistent mais Sadibou Sylla, seul face à Kévin Vautour, ne peut reprendre la longue passe de William Vouama (17e).

Après une entame timide, les Génovéfains se réveillent et sont même tout près d’ouvrir la marque à la suite d’un une-deux entre Thomas Da Costa et Salya Touré. Le premier lance l’attaquant côté gauche qui centre en retrait pour le défenseur latéral mais ce dernier, sur son mauvais pied, ne cadre pas sa frappe (22e). Toujours aussi remuant, Touré donne le tournis à William Séry. Sur un duel à la limite de la surface de réparation, le défenseur de Fleury s’en sort bien avec un carton jaune et un coup franc qui ne donne rien (30e). Juste avant la pause, c’est Antoine Petit qui s’en sort bien à son tour en télescopant son coéquipier Enzo Bovis qui est tout près de marquer contre son camp (37e).

Les Génovéfains ont pris l’ascendant sur leurs adversaires et le confirment dès le retour des vestiaires. Touré, d’une frappe puissante non cadrée (47e) puis sur un centre qui ne trouve personne (48e), fait passer des frissons aux défenseurs floriacumois. Séry est d’ailleurs obligé de faire faute sur l’attaquant des Rouges. En position de dernier défenseur, il est logiquement expulsé. Sainte-Geneviève pousse mais manque de précision à l’image de Sambaly Keita dont la frappe passe à côté au grand dam des supporteurs génovéfains qui ont fait le déplacement (71e).

A dix contre onze, Fleury tient et est même à deux doigts d’inscrire le but libérateur. Sur une frappe lointaine d’Aimen Belaïd, Kévin Vautour repousse. Anthony Petrilli a suivi mais le gardien génovéfain gagne son duel (75e). Les minutes défilent sans que les deux équipes ne fassent la différence. Après une tentative de Marc Martiny repoussée par Petit (84e), Petrilli, dans la foulée, a la balle de match. En vain. Fleury doit absolument l’emporter car, dans le même temps, le leader Epinal mène 3-2 à Bobigny (3e). Malgré une ultime frappe de Sauvadet dans les arrêts de jeu repoussée par Vautour, les deux clubs essonniens se quittent dos à dos. Sainte-Geneviève et Fleury joueront leur avenir

samedi prochain respectivement en Corse contre Furiani/Agliani et contre Boulogne-sur-Mer.

Aymeric Fourel

SAINTE-GENEVIEVE – FLEURY : 0-0. Arbitre : M. Cardon. Spectateurs : 150 environ.

Expulsion : Séry (58e) à Fleury.

Avertissements : Belkouche (7e), Dieme (30e), Da Costa (60e) à Sainte-Geneviève ; Séry (27e, 58e), Badin (55e) à Fleury

Sainte-Geneviève : Vautour – Blazi, Belkouche, Mvita – Miriezolo, Llambrich (cap.), Keita (Martiny, 82e), Kanté (Achour, 90e+1), Da Costa (Correïa, 76e) – Touré, Dieme (Meledje, 82e). Entr. Dorado.

Fleury : Petit (cap.) – Bovis, Séry, Tchouatcha, Cucu (Gamiette, 85e) – Bloudeau (Belaïd, 61e), Lelevé, Badin – Vouama (Mangonzo, 61e), Lavigne (Petrilli, 70e), Sylla (Sauvadet, 70e). Entr. : Boumezoued.