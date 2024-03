Football (N3) : Brétigny a trouvé sa bête noire

Privés de leur prolifique duo d’attaque, Sila-Mbimbé, les Brétignolais n’ont pas réussi à trouver l’ouverture contre Ajaccio dimanche après-midi et ont subi leur première défaite à domicile.

Le match

Décidément l’AC Ajaccio ne réussit pas à Brétigny. Battus 2 buts à 0 à l’aller, le 5 novembre dernier, les partenaires de Moussa Samassa se sont à nouveau inclinés contre les Corses dimanche après-midi sur la pelouse synthétique du stade Auguste-Delaune. Et dire qu’entre ces deux oppositions, les hommes de Didier Brillant avaient signé une extraordinaire série de onze matchs sans défaite (5v, 6n).

Les Essonniens n’ont pas démérité, loin s’en faut, mais la double absence de Kylian Sila et Magloire Mbimbé en attaque a pesé lourd face à une réserve professionnelle qui, de son côté, a pu compter sur le renfort de Moussa Soumano et Ben Hamed Touré, deux joueurs habitués aux joutes de la Ligue 2 et même de la Ligue 1 pour le premier nommé. Et c’est bien Soumano qui inscrit l’unique but de la rencontre. Et quel but ! Sur un corner, l’attaquant ajaccien reçoit le ballon à l’angle de la surface de réparation de Yannick Tchintcho. Sans se poser de question, l’ex-joueur du Red Star (N) déclenche une reprise de volée acrobatique qui vient se loger dans le petit filet opposé (0-1, 58e).

Brétigny ne connaît pas la même réussite devant la cage visiteuse. Malgré une débauche d’énergie de tous les instants, ni Sidikiba Kaba, qui tergiverse au moment de frapper après avoir volé un ballon dans les pieds de son adversaire (26e), ni Flavio Cordeiro, qui croise trop sa frappe (36e) et se retrouve trop court sur un centre fuyant de Cheickné Samassa (48e), ne sont en mesure de tromper la vigilance de Sacha Contena.

En fin de match, les Essonniens font le forcing pour recoller. Tout juste entré enjeu, Wolo Touré écope de deux cartons jaunes et laisse ses partenaires à dix pour les cinq dernières minutes du temps réglementaire. Mais rien n’y fait et Ajaccio réalise le gros coup de cette 19e journée de championnat.

Michaël Cesaratto

Les réactions

Didier Brillant (entraîneur de Brétigny) : « Je n’ai vraiment rien à reprocher à mes joueurs qui ont fait un match admirable pendant 90 minutes. En revanche, je dois dire mon écœurement quant aux choix d’Ajaccio qui, par deux fois contre nous, a décidé d’aligner une équipe largement composée de professionnels alors que les Corses évoluent la plupart du temps avec des jeunes U19 voire U17. Cette décision fausse grandement le championnat. »

Didier Zanetti (entraîneur d’Ajaccio) : « J’ai beaucoup de respect pour l’équipe de Brétigny et tout le travail effectué par ce club. Cette équipe n’est vraiment pas simple à bouger. Mes joueurs, et notamment ceux qui sont redescendus de Ligue 2, ont fait les efforts. Ils ont répondu aux valeurs de l’ACA, de collectif et d’entraide, que nous voulons leur inculquer. »

La fiche technique

BRETIGNY – AJACCIO (b) : 0-1 (0-0). Arbitre : M. Le Roux.

Spectateurs : 80.

But : Soumano (59e).

Expulsion : W. Touré (85e) à Ajaccio.

Avertissements : Kaba (40e), Bassila (60e) à Brétigny ; El Khalfioui (18e), Kouassi (72e), W. Touré (79e, 85e), Lippini (80e), Everson (84e), Salhi (89e) à Ajaccio.

Brétigny : Tchintcho – Diakité, Bouazza, Couturier (Navis, 87e), Martial – M. Samassa (cap ; Dayon, 87e), Bassila (Kayembé, 69e), Martins – C. Samassa, Kaba (Homand, 69e), Cordeiro (Martins, 51e). Entr. : Brillant.

Ajaccio (b) : S. Contena – de Bessa, Escartin, Bayala, Kouassi – El Khalfioui (W. Touré, 78e), R. Contena (cap.), Salhi, Everson – Soumano (Lebas, 78e), B.-H. Touré (Fosse, 63e). Entr. : Zanetti.