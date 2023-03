Football [N3] : Brétigny fait la bonne opération face aux Ulis

Les Brétignolais ont confirmé leur bon début d’année 2023 en décrochant une précieuse victoire sur la pelouse des Ulis (1-0) samedi après-midi. Cependant, rien n’est joué dans la course au maintien.

En ce samedi 4 mars, c’était le carnaval aux Ulis. La fête ne s’est toutefois pas invitée au stade Jean-Marc-Salinier où les footballeurs locaux ont concédé une courte défaite (0-1) contre le CS Brétigny, un concurrent direct pour le maintien en National 3.

Menés dès la 10e minute à la suite d’un penalty transformé par Pape Ibrahima Diakhité pour une main de Thibaud Oberson dans sa surface, les Ulissiens n’ont jamais réussi à refaire leur retard. « Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! », souffle l’entraîneur Mahamadou Niakaté, qui était privé de deux éléments importants, le capitaine et milieu défensif Alioune Ba (blessé) et le défenseur central Ladjie Soukouna (suspendu). Les Ulissiens ont eu pourtant de nombreuses occasions d’égaliser, notamment par le remuant Abdel Hbouch. En première période, ce dernier se signale sur un coup franc (27e) et une frappe (34e) repoussés par le gardien brétignolais Yannick Tchintcho. Ce dernier, qui évoluait aux Ulis en début de saison, a été décisif sur sa ligne, repoussant toutes les tentatives adverses de la deuxième période, notamment les corners rentrants de Bakayoko (57e) et de Hbouch (60e). Malgré les assauts répétés des Ulissiens, les visiteurs n’ont pas craqué. « On a été bon sur le plan défensif mais ça a été dur », reconnaît Didier Brillant, le coach du CSB, qui avait bien préparé son affaire en demandant à ses joueurs de museler leur ancien coéquipier Benito Manéné au milieu de terrain. « On le connaît bien, on sait de quoi il est capable », sourit le technicien essonnien.

Avec un peu plus d’efficacité, Brétigny aurait pu se mettre à l’abri dès la première période mais la reprise de Cheickné Samassa, sur un centre de Pierre Daniel, était repoussée par Sikhou Silla (5e) qui stoppait ensuite une frappe de ce même Daniel (28e). Après la pause, sur un contre, Flavio Cordeiro est tout près de faire le break mais son tire passe de peu à côté (72e). Les Brétignolais auraient pu le regretter mais les Ulissiens, à l’image de Balla Cissokho, seul aux six mètres à deux reprises en fin de match (87e, 90e+3), n’étaient pas dans un grand jour.

Avec ce cinquième succès en sept matchs, Brétigny continue sa remontée. Et en fonction des résultats du Mée et des réserves du Paris FC et du Paris SG ce week-end, les partenaires de Moussa Samassa peuvent espérer quitter la zone rouge à l’issue de la 17e journée. « On était venu aux Ulis pour prendre un point, on repart avec trois. Mais si on ne gagne pas le prochain match contre Le Mée (ndlr : le 19 mars), la performance d’aujourd’hui n’aura servi à rien », prévient Didier Brillant, conscient que le championnat est encore bien trop serré pour crier victoire. C’est aussi le sentiment de son homologue ulissien. « Malgré la défaite, rien n’est perdu dans ce championnat où tout le monde peut battre tout le monde. »