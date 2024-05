Football (N3) : Brétigny manque sa dernière sortie de la saison

Dans une rencontre sans enjeu, les Brétignolais ont manqué d’efficacité contrairement aux joueurs de Saint-Maur Lusitanos qui l’emportent sur un score sévère (3-0).

De la pluie, de la pluie et de la pluie. Les acteurs du match Brétigny – Saint-Maur Lusitanos ont eu bien du mérite à disputer cette dernière rencontre de la saison. Mais les trombes d’eau des vingt premières minutes n’ont pas refroidi les ardeurs des deux équipes. Et à la suite d’une erreur de Mouhamadou Konaté dans sa surface de réparation — le défenseur central a voulu contrôler un ballon rendu glissant par la pluie au lieu de dégager —, William Harhouz a profité de l’aubaine pour ouvrir la marque (0-1, 13e). A la suite d’un ballon perdu, les Val-de-Marnais sont à deux doigts de faire le break mais Yannick Tchintcho repousse (21e).

C’est quand la pluie baisse en intensité que les Brétignolais commencent à sortir le bout de leur nez. Sur un déboulé de Cheikné Samassa qui centre pour la tête de Magloire Mbimbé Doumbé mais le gardien des Lusitanos détourne (25e). Sur le corner, la tête de Salah Bouazza n’est pas cadrée. Brétigny insiste par Teddy Duval (36e) puis par Cheickné Samassa qui centre pour Meziane Merouane mais ce dernier se fait enlever le ballon au moment d’armer sa frappe (40e). Très incisifs dans la zone marque, les visiteurs obligent Tchintcho à s’employer (37e, 45e). Brétigny peut s’estimer chanceux de n’être mené que d’un petit but.

Bizarrement, c’est quand les Brétignolais vont se montrer meilleurs dans le jeu et plus dangereux sur le front de l’attaque qu’ils vont se faire punir par le réalisme des Lusitanos. Et pourtant, ils ont eu les occasions pour égaliser. Ils peuvent nourrir des regrets sur la double occasion manquée de la 58e minute quand Merouane et Mbimbe voient leurs tentatives repoussées des défenseurs adverses. A l’inverse, Saint-Maur profite de sa première occasion de la deuxième période pour doubler la mise (0-2, 76e) à la suite d’un contre de Tom Bouvil. L’ancien joueur de l’ESA Linas/Montlhéry bute sur Tchintcho qui repousse le ballon dans les pieds de Harhouz qui n’a plus qu’à marquer dans le but vide. Brétigny a pris un coup sur la tête et encaisse un troisième but deux minutes plus tard par Bouvil après une belle percée dans la défense brétignolaise (0-3, 78e).

Avec le nul de Linas/Montlhéry face à la réserve d’Orléans (2-2), Brétigny conclut cette cinquième saison en National 3 à la 5e place du groupe H (12v, 8n, 6d).

Aymeric Fourel

LES REACTIONS

Didier Brillant (entraîneur de Brétigny) : « On a manqué de conviction, de détermination mais surtout d’efficacité pour terminer cette belle saison par une victoire. On donne le premier but, on a les occasions pour égaliser mais la finition n’a pas été au rendez-vous. On doit être plus tueur devant le but. On a profité de ce dernier match pour faire tourner et faire jouer des jeunes. Et je suis content de leur prestation. »

Tom Bouvil (joueur de Saint-Maur passé par Linas/Montlhéry) : « On termine la saison en beauté et en plus je marque (sourire). C’était mon premier but de la saison en championnat. Sur un plan personnel, j’ai connu des hauts et des bas. On peut nourrir des regrets sur le fait de ne pas monter car on avait l’effectif pour. Ce n’est que partie remise. »