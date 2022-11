Football [N3] : Brétigny se fait punir

Battus 2-1 dimanche après-midi à domicile, les Brétignolais se sont fait piéger en fin de match sur un ballon perdu, laissant les trois points de la victoire au CA Vitry.

« Quand on ne parvient pas à gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. » Cette phrase qu’on entend régulièrement a pris tout son sens à la 87e minute de la rencontre qui opposait le CS Brétigny au CA Vitry dimanche après-midi au stade Auguste-Delaune. Alors que les Brétignolais pouvaient se contenter d’un nul, ils ont voulu forcer la décision. Mais sur un ballon perdu, ces derniers se sont fait piéger par une formation val-de-marnaise réaliste (1-2). « C’est dur de perdre ainsi dans les dernières minutes mais on perd contre une équipe qui nous était supérieure », commente l’entraîneur Didier Brillant, qui espérait voir son équipe confirmer son succès obtenu à l’arraché la semaine passée contre la réserve du Paris FC (2-1).

Les Brétignolais s’étaient pourtant mis sur de bons rails en ouvrant la marque sur leur première occasion. Un corner de Pierre Daniel repris de la tête par Pape Diakhité (1-0, 13e). Pour la plus grande joie des jeunes de l’école de foot qui scandaient quelques secondes plus tôt « C’est chaud, ça brûle, ça va rentrer« . Ils ne croyaient pas si bien dire. Mais la réaction des visiteurs ne s’est pas faite attendre. Cinq minutes plus tard, Diallo Diallo centre pour Lekadou qui, de la tête, remet les deux équipes à égalité (1-1, 18e). Daniel est à deux doigts de redonner l’avantage au CSB mais sa frappe percute l’arrête droite de la barre transversale des cages gardées par Ivan Velandia Hoyos, l’ancien gardien de Sainte-Geneviève (25e). Les joueurs de Vitry ont beau monopolisé le ballon, ils peinent à se montrer dangereux. Mokni, de la tête, croit avoir donné l’avantage à son équipe mais son but est refusé pour une faute initiale (35e) puis Bombo bute sur Uzemba, le gardien du CSB, auteur d’une sortie parfaite (40e) comme face à Diallo Diallo en deuxième période (69e).

Brétigny baisse de pied au fil des minutes. Seul Sanogo, sur un contre, se procure une situation dangereuse mais l’attaquant, entré à la mi-temps, oublie de servir Diakhité avant d’écraser sa frappe (74e). La seule occasion des Brétignolais dans le second acte. Trop peu pour espérer l’emporter face à une équipe du CA Vitry, ultra-rapide en contre (83e), qui va finir par faire basculer la rencontre en sa faveur grâce à Da Silva, entré dix minutes plus tôt.

Les Brétignolais (12es) restent relégables avant deux derbys cruciaux dimanche prochain à domicile contre Les Ulis (10e) puis le 26 novembre à Linas/Montlhéry (13e).

Aymeric Fourel