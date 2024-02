Football (N3) : Domination stérile de Linas-Montlhéry

Malgré une possession de balle largement en leur faveur et les meilleures occasions de but, les Sang et Or n’ont pas été en mesure de prendre le meilleur sur Balagne samedi soir (0-0).

Le match

Le choc entre les deux dauphins de Sainte-Geneviève-des-Bois n’a pas désigné de vainqueur samedi soir au stade Paul-Desgouillons. L’ESA Linas-Montlhéry et le FC Balagne, qui s’étaient déjà quittés sur un score nul et vierge à l’aller, n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets au match retour au grand dam des spectateurs venus assister à l’opposition de deux des meilleures attaques de la poule H.

Si la rencontre avait été un combat de boxe, nul doute que les trois juges auraient donné l’ESALM large vainqueur aux points, mais en football personne ne gagne sur décision et chacune des deux formations repart donc avec un point de plus au classement général. La liste des occasions essonniennes est longue comme le bras et commence par un contrôle trop long de Damien Mayaya alors que l’attaquant allait se présenter au duel face au portier corse (4e). On notera également un centre fuyant d’Alexandre Séné sur lequel se jette un Mayaya, un poil trop court (13e). C’est encore pour quelques centimètres que Youssouf Djiba manque l’ouverture du score, le latéral touchant du bois dans un angle fermé (14e) ou que Sandy N’Zuzi voit son but refusé pour une position de hors-jeu très limite (45e). Enfin, l’occasion la plus nette est à nouveau à mettre au crédit de Mayaya mais la frappe de l’attaquant lino-montlhérien est renvoyée par le montant de Guérin (57e). En fin de rencontre, le portier visiteur sauve le point du nul d’un arrêt réflexe sur une tentative de Calvin Bombo à bout portant (81e). A l’autre extrémité du terrain, Ali Lutumba, bien protégé par une charnière Doucouré-Diallo en l’absence de Yann M’Vita (suspendu), aura, quant à lui, vécu une soirée très tranquille.

Michaël Cesaratto

La fiche technique

LINAS-MONTLHERY – BALAGNE : 0-0. Arbitre : M. Leray. Spectateurs : 450.

Avertissements : Mayaya (5e), Diallo (41e), Bombo (59e), Cabrelli (entr., 59e) à Linas-Montlhéry ; Akanni (2e), Hauguel (68e) à Balagne.

Linas-Montlhéry : Lutumba – Baroudi, Doucouré (cap.), Diallo, Djiba – Fleury (Admi, 75e), Fukidi, Bombo – Sène, N’Zuzi, Mayaya (Bekhadda, 67e). Entr. : Cabrelli.

Balagne : Guérin – Chevalier, Hauguel, Siby – Finidori, Sarr, Akanni (cap. ; N’Gakoutou, 70e), Coët (Imamali, 83e), Sigrist (Santucci, 83e) – Pélican (Martelli, 88e), Gannoun (Fernandez, 70e). Entr. : Huysman.

Les réactions

Stéphane Cabrelli (entraîneur de Linas-Montlhéry) : « C’est vraiment dommage de ne pas sortir de ce match avec la victoire car nous les avons baladés (sic). Je pense même qu’il s’agit de notre match le plus abouti de la saison, malgré une dizaine de minutes de flottement au retour des vestiaires. Il ne nous aura manqué que le réalisme ou un peu plus de lucidité devant le but. »

Nicolas Huysman (entraîneur de Balagne) : « Je trouve ce résultat nul plutôt logique. Nous avons vu deux très belles équipes et nous restons dans le haut de tableau. Je crois que chacune des deux formations craignait d’encaisser le premier but et nous terminons donc sur un zéro à zéro, comme à l’aller. »