Football [N3] : Les regrets des Ulis

Tenu en échec par la lanterne rouge Le Blanc-Mesnil (1-1) samedi après-midi dans le cadre de la 10e journée de N3, le CO Les Ulis a enregistré un troisième nul consécutif.

Un pénalty et un heureux centre. Voilà ce qu’il faut retenir du duel entre Les Ulis et Le Blanc-Mesnil disputé samedi après-midi. Un résultat qui n’arrange pas les partenaires du gardien ulissien Sikhou Silla dans la course au maintien. Surtout face à un concurrent direct qui arbore le costume de lanterne rouge du championnat. « Aujourd’hui, c’est deux points de perdus, rage Hamasili Camara, le co-entraîneur du CO Les Ulis en faisant référence au pénalty raté par Yacine Bousnina en deuxième période (52e). Mais quand on regarde l’ensemble de la partie, le match nul me paraît logique. » Si la difficile pelouse du stade Jean-Marc-Salinier a handicapé les 22 acteurs, c’est bien Le Blanc-Mesnil qui va basculer en tête à la pause. Après une perte de balle d’Alexandre Séné au milieu de terrain, Maxime Ongmakon part en contre. L’attaquant blanc-mesnilois est déséquilibré dans la surface par Ladjie Soukouna. L’arbitre n’a pas d’autre choix que d’accorder le pénalty. Ali Ouarti se charge de le convertir (0-1, 32e). « On manque de concentration en défense, c’est pour cela que l’on concède ce pénalty », fustige le coach des Ulis.

Les Ulis égalise grâce à Benito Manéné

La suite ? Pas grand-chose jusqu’à la 52e minute et un nouveau pénalty à la suite d’une main de Ciré Keita dans la surface de réparation. Malheureusement, pour les hommes de Mahamadou Niakaté, Yacine Bousnina fait briller Romain Dubouloz, le portier du Blanc-Mesnil. Les Ulissiens insistent et, à force de déséquilibrer la défense visiteuse, ils trouvent l’ouverture par Benito Manéné dont le centre-tir vient mourir dans les filets adverses (1-1, 64e). Mais les Essonniens ne parviennent pas à faire la différence dans les vingt dernières minutes. « Il nous a manqué de la lucidité en attaque pour parvenir à l’emporter », analyse Hamasili Camara, dont les joueurs affronteront Montrouge samedi prochain.