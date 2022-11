Football [N3] : Les Ulis assome Linas/Montlhéry

Dans un derby des mal classés sans relief, le CO Les Ulis a réussi un gros coup en allant s’imposer (2-1) sur la pelouse de l’ESA Linas/Montlhéry samedi soir.

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Passablement énervé par les décisions de M. Danglade, notamment celle de ne pas accorder de penalty à Tom Bouvil, pourtant balancé par l’Ulissien Ouattara mais averti pour simulation (77e), l’entraîneur de l’ESA Linas/Montlhéry lui en a fait part de manière véhémente à la fin du match qui opposait les Sang et Or au CO les Ulis samedi soir au stade Paul-Desgouillons. Déjà sanctionné d’un carton jaune à la suite de ce fait de jeu, le technicien essonnien a vu rouge et devrait suivre en tribune les deux prochaines rencontres de son équipe, dont le 8e tour de Coupe de France contre Paris 13 (N), le 19 novembre. Mais si l’arbitre du match n’est pas exempt de tout reproche, les joueurs de l’ESALM ont une grande part de responsabilité dans leur défaite (1-2), la quatrième de la saison (ndlr : la cinquième si l’on compte le match contre Le Blanc-Mesnil remporté sur tapis vert lors de la 1re journée).

Cueillis à froid sur la première action des Ulissiens, joliment convertie par Alexandre Séné, auteur d’un bel enchaînement contrôle-frappe alors qu’il était dos au but et pressé par un défenseur adverse (0-1, 4e), les « Lino-Montlhériens » ont réussi à égaliser sur un penalty de Pascal Léno qui s’est fait justice lui-même après une faute de Dole (1-1, 25e). Bien en place défensivement, les Ulissiens vont profiter du moindre ballon perdu par leurs adversaires pour mettre le danger devant les cages d’Ali Lutumba. Sur leur deuxième véritable occasion du match, les joueurs de Mahamadou Niakaté sont tout près de reprendre l’avantage mais Séné, parti dans le dos de Kylian Baroudi côté droit, se montre trop altruiste en servant Yacine Bousnina, dont la frappe est contrée par Adama Doucouré (34e). Mais juste avant la mi-temps, Balla Cissokho perfore le milieu de terrain de Linas/Montlhéry avant d’ajuster Ali Lutumba qui s’incline pour la deuxième fois du match (1-2, 44e).

Une deuxième période insipide

Si les Sang et Or montrent d’autres intentions au retour des vestiaires, ce sursaut d’orgueil va faire long feu. Linas/Montlhéry est sans solution face à une équipe des Ulis métamorphosée. « Pour une fois, on n’a pas été rejoint au score, se félicite Hamasili Camara, l’entraîneur adjoint ulissien. On avait tendance à reculer en deuxième période. On a travaillé ça à l’entraînement en s’appuyant sur les bonnes séquences contre le Paris FC en Coupe de France (1-3). » Entre une équipe incapable de faire la différence offensivement et une autre gérant son avantage, la deuxième période est insipide. Il faut attendre la 77e minute et ce penalty refusé à Bouvil pour sortir les spectateurs du stade Paul-Desgouillons de leur torpeur mais les partenaires de Pascal Léno, qui aurait pu égaliser de la tête sur un coup franc d’Ilyas Khairi (88e), vont concéder une nouvelle défaite. Celle de trop pour le président Michaël Bertansetti : « Il va y a voir du remue-ménage. On ne peut pas continuer comme ça. On avait tablé sur six points lors des trois prochains matchs. On devra donc gagner au Mée dimanche prochain puis contre Brétigny (ndlr : le 26 novembre) pour y parvenir mais avec notre état d’esprit actuel, ça va être compliqué. »

Aymeric Fourel

LINAS/MONTLHERY – LES ULIS : (1-2). Arbitre : M. Danglade. Spectateurs : 300 environ.

Buts : Léno (25e, s.p.) pour Linas/Montlhéry ; Séné (4e), B. Cissokho (44e) pour Les Ulis.

Avertissements : Baroudi (31e), Bouvil (77e), El Gachbour (77e), Cabrelli (entr., 77e et après le coup de sifflet final) à Linas/Montlhéry ; Manéné (59e), Dole (83e), Seka (90e+2) aux Ulis.

Expulsion : Cabrelli (entr., après le coiup de sifflet final) à Linas/Montlhéry.

Linas/Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Doucouré, Khairi, Baroudi – Gbobouo, Roca (Romil, 62e), Gabriel – Bouvil, Léno, Cissé (Lopès Marquès, 75e). Entr. : Cabrelli.

Les Ulis : Silla – Dole, Soukouna, Ouattara, Brafine – Manéné, Ba (cap.) – Séné, Seka, B. Cissokho – Bousnina (E. Cissokho, 84e). Entr. : Niakaté.