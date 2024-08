Football (N3) : Linas/Montlhéry en finisseur

Les Sang et Or ont parfaitement débuté leur saison en s’imposant samedi soir à domicile contre Borgo grâce à un but de Damien Mayaya en fin de match (2-1).

LE MATCH

Pour sa première sortie de la saison, l’ESA Linas/Montlhéry a eu fort à faire samedi soir. Opposés au FC Borgo, relégué de N2, les Sang et Or ont connu une première période délicate au cours de laquelle ils ont été menés au score. Un but signé Enzo Pinochi à la conclusion d’un mouvement collectif sur lequel la défense essonnienne s’est montrée très passive (0-1, 13e). L’attaquant corse et son clone, Francescu Barboni, — quoique plus petit mais doté également d’un catogan — ont été très actifs, profitant des moindres ballons perdus pour porter le danger devant les buts d’Ivan Velandia Hoyos. Le nouveau gardien de l’ESALM n’aura eu toutefois que très peu de ballons à arrêter, excepté une frappe de loin de Pinochi (43e) avant la pause. Les deux équipes étaient alors dos à dos car Jorris Romil, autre recrue de l’intersaison, avait égalisé sur penalty vingt minutes plus tôt (1-1, 25e) après que Nengoue a accroché le maillot d’Alexandre Séné dans la surface. Une aubaine pour les Essonniens qui ont peiné offensivement. Seul Fukidi (7e) et Mayaya (45e) avaient tenté de faire la différence de loin. En vain.

Changement de physionomie en deuxième période. Linas/Montlhéry passe la seconde alors que les averses orageuses ont fait place à un bel arc-en-ciel. Un signe ? Séné croit avoir donné l’avantage aux Sang et Or mais son but est refusé pour hors jeu. L’attaquant avait été servi par Romil lequel avait hérité d’un ballon repoussé par le gardien corse à la suite d’une frappe de Bire (61e).

La rencontre tombe alors dans un faux rythme jusqu’à ce que le public sorte de sa torpeur sur un contre des visiteurs. Damien Mayaya récupère le ballon au prix d’un beau retour défensif. Le jeune (21 ans) attaquant essonnien poursuit son effort, alerte Salah Bekhadda côté gauche qui lui remet. Il sert ensuite Séné côté droit qui lui offre un caviar de centre en retrait. Mayaya expédie alors une belle frappe qui finit au fond des filets corses et fait lever toute la tribune du stade Paul-Desgouillons (2-1). Au début et à la conclusion de l’action qui offre la victoire à Linas, l’ex-pensionnaire du Havre est fêté comme il se doit dans le vestiaire de Linas/Montlhéry sur l’air afro pop de Jungeli, « Petit génie » » ». La saison des Sang et Or ne pouvait pas mieux commencer.

Aymeric Fourel

LES REACTIONS

Stéphane Cabrelli (entraîneur de Linas/Montlhéry) : « On avait un peu peur de ce premier match car il nous manquait pas mal de joueurs, notamment notre meilleur buteur de la saison dernière, Sandy Nzuzi, Youssouf Djiba, Adrien Fleury et Jean-Noël Gabriel. Ils seront blessés durant la préparation comme Yann Mvita et Salah Bekhedda qui étaient sur le banc. On est tombé sur une bonne équipe de Borgo qui a baissé de rythme après la pause. A l’inverse, on était contracté en première période avant de jouer plus libérer en seconde. On a été meilleur techniquement mais on a su aller chercher la victoire. On peut donc gagner avec autant de blessés. C’est positif. »

Damien Mayaya (attaquant de Linas/Montlhéry) : « Il ne faut jamais baisser les bras. Sur le contre, j’ai vu qu’on était en difficulté. Je me suis sacrifié pour aller défendre. J’ai récupéré le ballon et ensuite ça s’enchaîne bien… »

LA FICHE TECHNIQUE

LINAS/MONTLHERY – BORGO : 2-1 (1-1). Arbitre : M. Lungeri. Spectateurs : 300 environ.

Buts : Romil (25e, s.p.), Mayaya (88e) pour Linas ; Pinochi (13e) pour Borgo.

Avertissements : Bire (30e), Doucouré (90e+2) à Linas ; Jourda (41e), Collovigh (89e) à Borgo.

Linas/Montlhéry : Velandia Hoyos – Correïa (Mvita, 84e), Doucouré (cap.), Diallo, Skolski – Bire (Maindron, 62e), Fukidi – Séné, Admi (Legentil, 84e), Mayaya – Romil (Bekhadda, 75e). Entr. Cabrelli.

Borgo : Garrido – Doumbia, Mohamed, Jourda, Nengoue – Rocchi (cap.), Valéry (Diarrassouba, 60e), Moralès, Saïd – Pinochi (Collovigh, 79e), Barboni (Dia, 79e). Entr. : Rossini.