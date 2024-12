Football (N3) : Linas/Montlhéry souffle chaud et le froid

Alors qu’ils menaient largement au score devant leur public, les Sang et Or se sont fait peur en fin de match face à une équipe de Dives/Cabourg qui s’est vue refuser le but de l’égalisation dans les arrêts de jeu (3-2).

Un final à rebondissements ! Dans les arrêts de jeu du match entre l’ESA Linas/Montlhéry et le SU Dives/Cabourg, les supporters normands ont bien cru que Clément Gabin avait égalisé in extremis dans les arrêts de jeu pour les visiteurs, portant le score à 3-3. Mais l’un des deux assistants de M. Hiri avait levé son drapeau pour indiquer une position de hors jeu. A la grande colère des joueurs du Calvados et de leur entraîneur, Clément Philippe, mais leur demande d’explications auprès de l’arbitre à la fin du match sont restées vaines. Le coach normand a d’ailleurs vu rouge.

Les « Lino-Montlhériens » ont donc eu chaud samedi soir à domicile. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle fin de match. L’ESALM menait en effet 3-0 à vingt minutes de la fin. Alexandre Séné a même eu la balle de 4-0 entre les pieds mais son tir était repoussé par Vernier, le gardien de Dives/Cabourg. « C’est notre spécialité en ce moment. On mène au score, mais on gâche notre bon match dans les dernières minutes », commente Stéphane Cabrelli, l’entraîneur essonnien, en référence au match de Coupe de France contre Montrouge (2-2, 3-1 t.a.b.). Son équipe avait dû disputer une séance de tirs but après avoir mené 2-0.

Pour leur dernière sortie de l’année au stade Paul-Desgouillons, les Sang et Or ont fait la différence après dix minutes de jeu sur leur première occasion. Après un gros travail dos au but de Séné, ce dernier remet à Adrien Fleury qui trompe Vernier, le gardien adverse, d’une belle frappe (1-0). Treize minutes plus tard, Salah Bekhadda s’offre un petit festival dans la défense normande pour faire le break (2-0, 23e). Assommés par ce deuxième but, les joueurs de Dives/Cabourg mettront une bonne demi-heure pour refaire surface. Mais les Essonniens n’en profitent pas à l’image de Bekhadda (34e), Sandy Nzuzi Mbala (41e) et Séné (42e) qui manquent tour à tour la balle de 3-0 avant la pause.

Au retour des vestiaires, Linas/Montlhéry continue de mener les débats et c’est tout logiquement que Bekhadda inscrit le but du 3-0 après un une-deux avec Nzuzi Mbala (55e). Dives/Cabourg réagit enfin par Diaz, tout juste entré en jeu, mais Ivan Velandia Hoyos est impeccable pour sa première intervention du match (60e). Il devra toutefois d’incliner quelques minutes plus tard face à Suret (3-1, 72e).

Alors que les Sang et Or ont eu plusieurs fois l’occasion de tuer le match, notamment par Nzuzi (64e), Djiba (66e), Admi (70e) et Séné (71e), ils commencent à reculer. « On s’est débarrassé trop vite du ballon », regrette Stéphane Cabrelli qui sent son équipe lâcher du lest. Velandia Hoyos arrête deux têtes normandes (79e, 86e) avant que El Wakil réduise le score d’une magnifique demi-volée (3-2). Dans la foulée, Nzuzi Mbala peut mettre son équipe définitivement à l’abri avant que Dives/Cabourg ne marque au bout du temps additionnel. Sans conséquence toutefois — le but étant refusé — pour la victoire finale des Sang et Or qui pointe à la 3e place du groupe D avec un match en retard. A eux de bien aborder les déplacements chez la réserve de Caen samedi prochain et à Grand-Quevilly, le 21 décembre, et ils pourraient clôturer l’année en position de leaders.

Aymeric Fourel

LINAS/MONTLHERY – DIVES/CABOURG : 3-2 (2-0). Arbitre : M. Hiri. 150 spectateurs environ au stade Paul-Desgouillons de Montlhéry.

Buts : Fleury (10e), Bekhadda (23e, 55e) pour Linas/Montlhéry ; Suret (72e), El Wakil (90e+2) pour Dives/Cabourg.

Expulsion : Clément (entr.) à Dives/Cabourg. Avertissements : Suzanne (42e), Thoris (90e+4) à Dives/Cabourg.

Linas/Montlhéry : Velandia Hoyos – Djiba, Doucouré, Mvita Nkelu (Correïa, 37e), Skolski – Fukidi, Gabriel, Fleury (Admi, 70e) – Séné (Mayaya, 87e), Nzuzi Mbala, Bekhadda. Entr. : Cabrelli.

Dives/Cabourg : Vernier – Koutélé, Bécherel, Tbahriti, Tiéhi – Suret, Suzanne (Diaz, 57e), Fontaine, Cayssol (Gabin, 73e) – Thoris, El Wakil. Entr. : Philippe.