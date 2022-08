Football [N3] : Linas/Montlhéry souffle le chaud et le froid

Malgré deux buts d’avance, les « Lino/Montlhériens » ont chuté à domicile samedi soir pour leur grande première de la saison.

Souvent décrié par Stéphane Cabrelli les saisons passées, le manque d’efficacité de son équipe semble être de l’histoire ancienne. Samedi contre Le Blanc-Mesnil, les Sang et Or n’ont eu besoin que de trois occasions pour mener 2-0 à la 52e minute. La première fut d’ailleurs la bonne pour ouvrir le score. Et c’est l’insatiable Pascal Léno qui la concrétisa en reprenant de la semelle un centre de Kilian Baroudi (1-0, 7e). L’attaquant essonnien est d’ailleurs tout près de doubler la mise vingt minutes plus tard à la suite d’un coup franc en deux temps de Salah Bekhadda mais sa frappe est cette fois repoussée par la barre transversale (26e).

Dans un match de début de saison où les équipes digèrent encore leur préparation physique, les Essonniens se montrent plus incisifs que leurs homologues de la Seine-Saint-Denis. Ces derniers auraient pu toutefois égaliser juste avant la pause (43e) sur une frappe à bout portant de Camara qui passa largement au-dessus des cages de Bandiougou Dianka, titulaire en l’absence d’Ali Lutumba, blessé. C’est l’un des nombreux joueurs de l’ESALM qui manquaient à l’appel. Outre Xabier Marcilla, Gratien Tsota, Tom Bouvil (blessés) et Issa Cissé (suspendu), Stéphane Cabrelli a dû se passer de Devon Romil. La licence de ce dernier n’a pas été enregistrée à temps alors que l’ancien attaquant de Saint-Brieuc (Nat.) a signé à Linas/Montlhéry depuis un mois à la grande colère du président Michaël Bertansetti. « On a commis une erreur administrative dont on s’est aperçu jeudi soir, explique le dirigeant essonnien. On a préféré prendre aucun risque. Il jouera la semaine prochaine. »

Léno, double buteur malheureux

Stéphane Cabrelli a pu tout de même aligner six de ses recrues (Djiba et Doucouré en défense, Gabriel et Touil au milieu, Bekhadda en attaque), dont la dernière, l’ailier droit Jonathan Lavri (20 ans), arrivé de la réserve du Paris FC (N3). Mais c’est encore Léno qui a fait la différence en doublant la mise à la 52e minute (2-0). Un but venu d’ailleurs que nous décrit le Guinéen : « Sur une touche de Kilian (Baroudi), je contrôle le ballon du genou et je frappe du gauche sans me poser de question. » Le ballon finira sa course dans les filets adverses. A 2-0, Linas/Montlhéry croyait être à l’abri mais, dans la foulée, Samba Keita trompait Dianka sur un coup franc de Richenet (2-1, 54e). Le gardien lino/montlhérien s’inclinait à nouveau quelques minutes plus tard après une belle action collective des visiteurs conclue par Mensah (2-2, 62e) qui avait failli marquer au retour des vestiaires mais son tir avait été repoussé par Dianka sur le poteau (47e).

Mais alors que la rencontre se déroulait dans un bon état d’esprit, une altercation entre Jonathan Lavri et Mohamed Lakbi initia une échauffourrée entre les vingt-deux acteurs.