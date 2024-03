Football (N3) : Sainte-Geneviève a le dernier mot

Les Génovéfains ont fait un pas de plus vers un retour en Nationale 2 en s’imposant sur la pelouse de l’ESA Linas/Montlhéry samedi soir grâce un but de Zanga Koné dans les arrêts de jeu (3-2).

Le match

Des buts, des retournements de situation, du suspens et un dénouement incroyable. Le deuxième acte du derby essonnien entre l’ESA Linas/Montlhéry et le Sainte-Geneviève FC a tenu toutes ses promesses samedi soir au stade Paul-Desgouillons de Montlhéry. Malgré la pluie, le public est d’ailleurs venu nombreux assister à cette rencontre qui a tourné à l’avantage des Génovéfains dans le temps additionnel grâce à Zanga Koné. Esseulé côté gauche, ce dernier a profité d’une ultime offensive de son équipe pour aller battre Ali Lutumba d’une magnifique frappe enroulée (90e+4).

L’attaquant génovéfain a largement contribué au succès de son équipe. C’est en effet lui qui a ouvert la marque de la tête (26e) sur un deuxième ballon après que Lutumba a réalisé une parade réflexe sur une reprise acrobatique de Salya Touré. Ce dernier avait déjà buté sur le gardien lino-montlhérien quelques minutes plus tôt (10e).

La première période est à sens unique tant Sainte-Geneviève, privé de son capitaine Mathias Llambrich, blessé aux adducteurs, monopolise le ballon alors que leurs adversaires ont les pires difficultés à se trouver. Les visiteurs sont insaisissables, obligeant les joueurs de Linas/Montlhéry à commettre des fautes. Sur un coup franc direct, Noui Laïfa écrase trop sa frappe (13e) avant d’être victime d’un gros tacle de Davy Lumon qui fait se lever tout le banc de Sainte-Geneviève et qui lui vaut un carton jaune (23e). Quelques minutes plus tard, le milieu lino-montlhérien se retrouve à son tour au sol hurlant de douleur après une action anodine. La cause : une luxation du doigt. La sentinelle de l’ESALM se relève mais sera remplacée à la pause.

L’interruption refroidit les velléités des deux équipes jusqu’à cette frappe tendue de Youssouf Djiba qui passe de peu à côté des cages de Vivien Cédille (44e). Le gardien génovéfain, qui avait devancé Salah Bekhadda in extremis sur un centre d’Alexandre Séné en début de rencontre (3e), a passé une première mi-temps tranquille. La deuxième le sera beaucoup moins.

Bekhadda donne l’avantage à Linas/Montlhéry

Le match est complètement relancé dès le retour des vestiaires.

On joue à peine depuis quarante secondes quand Ousmane N’Diaye touche le ballon de la main sur un centre de Séné. L’arbitre désigne le point de penalty. Sandy Nzuzi Mbala ne manque pas l’occasion de remettre Linas/Montlhéry sur de bons rails (1-1, 47e). Les partenaires de Jordan Fukidi combinent mieux et se montrent plus dangereux à l’image de Bekhadda qui expédie une frappe puissante sous la barre de Cédille (2-1, 59e).

Sainte-Geneviève n’a pas le temps de douter. Sur un corner, le défenseur Mohamed Paye égalise de la tête (2-2).

Le match s’emballe avec plusieurs occasions de part et d’autre sans qu’aucune des deux équipes ne fasse la différence. Bekhadda tente sa chance mais sa frappe est contrée (65e). Sur le corner, la tête de Séné frôle le cadre (67e). Mayaya, qui vient d’entrer, a la balle de 3-2 pour Linas sur un contre ultra rapide (77e). Entre temps, El Hadji Dieme a l’occasion de redonner l’avantage à Sainte-Geneviève mais il bute sur Lutumba (73e) avant qu’un coup franc direct d’Alvin Chovino fait passer un frisson dans la tribune (76e).

Dans le dernier quart d’heure, la rencontre perd en intensité mais Sainte-Geneviève, qui avait concédé le nul à l’aller (2-2), force le destin. Malgré es tentatives ratées de Dieme (86e, 90e), Koné parvient à offrir la victoire à son équipe qui préserve son invincibilité (10v, 7n) et continue de caracoler en tête du groupe H de National 3.

Aymeric Fourel

Les réactions

Stéphane Cabrelli (entraîneur de Linas/Montlhéry) : « Sainte-Geneviève a fait preuve d’une plus grande maîtrise technique en première période. On a eu des difficultés au milieu de terrain face au pressing adverse. Ça a été mieux après la pause. On marque deux buts mais on n’a pas réussi à faire douter Sainte-Geneviève. Et on prend ce troisième but, encore dans le temps additionnel et sur coup de pied arrêté. Avec cette troisième défaite en quatre matchs, il va falloir resserrer les boulons pour aller chercher le maintien. »

Emmanuel Dorado (entraîneur de Sainte-Geneviève) : « Les joueurs sont impressionnants — et il en faut beaucoup pour m’impressionner ! — car ils n’acceptent pas la défaite. Après s’être fait renverser en quinze minutes, on a réussi à aller chercher la victoire mais ça a été dur. D’ailleurs, sur les huit buts qu’on a concédé cette saison, la moitié l’a été contre Linas/Montlhéry. Le fait de connaître le résultat à la pause des Lusitanos Saint-Maur (0-2 contre Saran, 1-5 score final) nous a « bloqué ». Même si on est en tête (avec trois points d’avance sur le deuxième Balagne et un match en plus à jouer), la montée est loin d’être jouée. Mathématiquement, tant que cela n’est pas fait, je reste prudent. »

La fiche technique

LINAS/MONTLHERY – SAINTE-GENEVIEVE : 2-3 (0-1). Arbitre : M. Fernandès. Spectateurs : 500 environ.

Buts : Nzuzi Mbala (s.p., 47e), Bekhadda (59e) pour Linas ; Koné (26e, 90e+4), Paye (62e) pour Sainte-Geneviève.

Avertissements : Lumon (23e), Admi (88e) à Linas ; Varela Tavarès (57e) à Sainte-Geneviève.

Linas/Montlhéry : Lutumba – Baroudi, Mvita Nkelu, Diallo, Djiba – Fukidi (cap.), Lumon (Admi, 46e), Fleury – Bekhadda (Mayaya, 72e), Nzuzi Mbala, Séné. Entr. : Cabrelli.

Sainte-Geneviève : Cédille – Tchabo (Empunda Ndjoku, 90e+5), Paye, N’Diaye, Varela Tavarès – Cissé (Chorion, 63e), Kanté (cap.), Laïfa (Achour, 63e) – Dieme, Koné, Touré (Diarra, 81e). Entr. : Dorado.