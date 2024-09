Football (N3) : Sainte-Geneviève, c’est du solide !

Les Génovéfains ont réussi leurs retrouvailles avec le public du stade Léo-Lagrange en s’imposant samedi soir contre Louhans-Cuiseaux grâce à un but de Salya Touré (1-0).

LE MATCH

Il faudra encore compter avec Sainte-Geneviève pour jouer les premiers rôles en National 3 cette saison. Une semaine après avoir décroché le nul sur la pelouse des Lusitanos Saint-Maur (0-0), les Génovéfains ont confirmé à domicile contre Louhans-Cuiseaux, un autre candidat à la montée. Ils n’auront eu besoin que d’un but pour l’emporter (1-0). Il leur a fallu d’abord se défaire du pressing très haut des Bressans, qui les a gênés dans leur relance sur la première demi-heure. C’est d’ailleurs sur une passe en retrait mal ajustée que les visiteurs auraient pu ouvrir le score mais Vivien Cédille a gagné son duel face à Matar Diagne (13e). Ce dernier tente sa chance vingt minutes plus tard mais sa frappe à l’entrée de la surface passe largement au-dessus (33e).

Au fil des minutes, Sainte-Geneviève se fait plus menaçant à l’image de ses ailiers Edwin Soh Ngeuwa et Salya Touré. Le premier élimine deux adversaires avant d’écraser trop sa frappe (19e). Le second donne le tournis à Bangola Dinkota côté gauche mais son centre est trop court pour Karim Mokni qui, à défaut de reprendre le ballon, termine sa course dans les chevilles de Kein Matukondolo. Celui-ci mettra quelques minutes à se relever. Quatre minutes plus tard, Touré prend cette fois sa chance, profitant d’une grosse erreur de Yohan El Bachir. Et la frappe du gauche de l’attaquant essonnien fait mouche (1-0, 44e).

Les Bressans semblent encore accuser le coup au retour des vestiaires. Par deux fois, Kelyan Seraf voit ses frappes frôler les montants des cages adverses (46e, 51e). Louhans-Cuiseaux fait le forcing pour égaliser mais bute sur le gros bloc défensif génovéfain. La défense avait été la force des Rouges la saison dernière, elle le sera encore cette année avec un Vivien Cédille en dernier rempart décisif comme sur ce face à face avec Adrian Sahibeddine remporté après une belle parade (59e).

Les Génovéfains devront toutefois soigner leur efficacité lors des prochains matchs pour éviter toute mauvaise surprise. Touré et Soh Ngeuwa ratent d’abord un deux contre un dans la surface (69e) puis Alvin Chovino expédie une frappe sur la barre transversale (84e) avant que Maconda, tout juste entré en jeu, a la balle d’égalisation mais se gêne avec Diagne (88e). Sainte-Geneviève a eu chaud mais préserve l’essentiel.

Aymeric Fourel

LES REACTIONS

Emmanuel Dorado (entraîneur de Sainte-Geneviève) : « Quatre points en deux matchs contre des adversaires solides, c’est un bon début. On est sur la continuité de la saison passée. On fait avec nos moyens qui sont limités par rapport à certains clubs de notre poule. Face à un adversaire qui a affiché clairement son objectif de montée, on a souffert intelligemment avant de trouver la faille mais on doit être plus réaliste pour se mettre à l’abri d’une égalisation adverse. »

Basile De Carvalho (entraîneur de Louhans-Cuiseaux) : « On aurait mérité le nul. Sainte-Geneviève ne nous a pas mis en difficulté jusqu’à ce but sur lequel on a manqué de concentration. On ne peut faire mieux comme cadeau. Je suis déçu pour les joueurs car on a fait un bon match. On a vu une équipe vaillante qui a joué son va-tout pour revenir au score. »

Vivien Cédille (gardien de Sainte-Geneviève) : « J’ai eu très peu de travail mais sur les deux arrêts que j’ai à effectuer, il faut être prêt. On est une équipe encore solide défensivement. L’an dernier, on avait la barre très haut avec seulement six buts encaissés sur la première partie, ce sera difficile de faire mieux. »

LA FICHE TECHNIQUE

SAINTE-GENEVIEVE – LOUHANS-CUISEAUX : 1-0 (1-0). Arbitre : M. Leray. Spectateurs : 100 environ.

But : Touré (44e).

Avertissements : N’diaye (60e), Touré (77e) à Sainte-Geneviève.

Sainte-Geneviève : Cédille – Tchabo, N’diaye, Paye, Boussas – Chovino (Laïfa, 90e+1), Llambrich (cap.), Seraf (Baro, 57e) – Touré (Sissoko, Sakiliba, 82e), Mokni (Diarra, 67e), Soh Ngeuwa (Achour, 90e+1). Entr. : Dorado.

Louhans-Cuiseaux : Bermond – Dinkota, Perradin, Matukondolo, Cissé (cap.) – Colin (Bourgeois, 73e), Koutar, Serfoui – Sahibeddine (Maconda Mbuta, 81e), Diagne, El Bachir (Kassi, 73e). Entr. : De Carvalho.