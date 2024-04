Football (N3) : Sainte-Geneviève fait une croix sur la montée

En s’inclinant contre Balagne, Salya Touré et Sainte-Geneviève ont probablement dit adieu à leurs espoirs de monter en N2. ©Michaël Cesaratto

En s’inclinant sur leur terrain face au FC Balagne au terme d’une terne prestation, les Génovéfains voient les Corses prendre quatre points d’avance en tête de la poule H.

Le match

Invaincus pendant 21 journées, les hommes d’Emmanuel Dorado ont flanché au plus mauvais moment, dans la dernière ligne droite du championnat. Après leur défaite à Brétigny (2-1), on attendait une réaction de Mathias Llambrich et compagnie. Malheureusement cette dernière n’est pas venue ce samedi dans un stade Léo-Lagrange copieusement garni. Si le duo El Hadji Dième – Sita Diarra est le premier à se mettre en évidence (2e), la suite de la première période se résume à en un âpre combat au milieu de terrain. Personne ne veut encaisser ce premier but souvent fatal et l’on se dirige vers un score de 0 à 0 quand le petit ailier Rafael Coët sort de sa boîte et place une frappe imparable dans la lucarne de Vivien Cédille (0-1, 45e+1).

Obligés de jouer leur va-tout en seconde période, les Génovéfains font entrer un 4e attaquant en la personne de Zanga Koné (57e). Sur son premier ballon, celui qui devrait quitter le club essonnien en fin de saison se fait accrocher par Guérin et obtient un penalty. Sainte-Geneviève pense relancer le suspense, mais Mathias Llambrich voit son tir au but capté par le portier insulaire ! (58e) C’est le tournant du match. Balagne retrouve de l’allant et double la mise sur sa seule occasion de la seconde période (0-2, 63e). Sainte-Geneviève est récompensé de ses velléités offensives en toute fin de rencontre, mais le but d’El Hadji Dième est trop tardif (1-2, 90e+2). « C’est terrible », souffle le meilleur buteur essonnien conscient que la montée, qui semblait acquise il y a un mois est désormais plus que compromise avec quatre longueurs de retard sur Balagne à trois journées de la fin du championnat.

Michaël Cesaratto

La fiche technique

SAINTE-GENEVIEVE – BALAGNE : 1-2 (0-1). Spectateurs : 980. Arbitre : M. Deneuve.

Buts. Dième (90e+2) pour Sainte-Geneviève ; Coët (45e+1), Ngakoutou (63e) pour Balagne.

Avertissement. Corréia (90e+3) à Sainte-Geneviève.

Sainte-Geneviève : Cédille – Paye (Chovino, 71e), Varéla (Corréia, 82e), Empunda, Tchabo – Llambrich (cap.), Laïfa (Koné, 57e), Séraf (Cissé, 71e) – Touré, Diarra (Diallo, 71e), Dième. Entr. : Dorado.

Balagne : Guérin – Ngakoutou, Hauguel, Chevalier, Renon – Siby (cap.), Finidori, Sigrist (Sarr, 71e) – Coët (Akanni, 84e), Fernandez (Pélican, 90e+1), Gannoun (Martelli, 84e). Entr. : Huysman.

Les réactions

Emmanuel Dorado (entr. Sainte-Geneviève) : « Nous ne sommes pas bien entrés dans notre match. C’était moins bien dans les enchaînements, dans le mouvement, j’ai l’impression que mes joueurs étaient tétanisés par l’enjeu. C’est un moment compliqué, mais nous devons nous relever. »

Nicolas Huysman (entr. Balagne) : « Les deux meilleures formations de la poule se sont affrontées et Balagne l’a emporté. Le match se joue sur de petites choses, mais je tiens à mettre en avant la solidarité de mon groupe. Nous avons été héroïques, mais la montée n’est pas encore acquise. Disons que nous possédons un joker. »