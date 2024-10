Football (Première Ligue) : Fleury cède de peu face au PSG

Les Floriacumoises ont fait jeu égal avec les Parisiennes pendant plus de 90 minutes mais une erreur de relance à dix minutes de la fin leur a coûté le point du match nul.

Les matchs entre le PSG et Fleury sont toujours disputés. Cela s’est vérifié vendredi soir au Campus PSG, à Poissy, où les Lionnes ont bien failli repartir avec le point du nul. Mais une mauvaise relance d’Inès Jaurena a permis aux Parisiennes de Fabrice Abriel, l’ex-entraîneur floriacumois, de l’emporter à di minutes de la fin grâce à Sakina Karchaoui, bien servie par Grace Geyoro (2-1). « On est frustré. Et quand tu repars frustré d’un match, notamment contre le PSG, c’est que tu as mis les ingrédients pour les embêter », analyse l’entraîneur Frédéric Biancalani.

Ses joueuses auraient pu ouvrir le score en première période par Airine Fontaine (23e) et Charlotte Fernandès (24e) mais c’est le PSG qui menait à la pause. Un but signé Korbin Albert qui s’était déjà signalée sur une frappe repoussée par Constance Picaud (18e). Cette fois, l’internationale américaine a repris un centre en retrait de Romee Leuchter (37e) qui a su se défaire du marquage d’Inès Jaurena.

Le deuxième acte reste équilibré. Sur un coup franc tendu de Sakina Karchaoui, Paulina Dudek est tout proche de faire le break de la tête (64e). Dans la foulée, Batcheba Louis bute sur Mary Earps (65e). Mais sur le corner qui suit, tiré par Faustine Robert, Aïssata Traoré parvient à égaliser d’un petit coup de patte dans les six mètres (66e). L’ex-Montpelliéraine est désormais la meilleure passeuse du championnat (4 passes) alors que l’ex-Guingampaise est la meilleure buteuse de Fleury avec trois réalisations. « On a marqué à chaque match depuis le début de saison, se félicite Frédéric Biancalani. Ça va donner de la confiance pour la suite. » Fleury aurait pu arracher le nul en fin de match mais la frappe de 20 mètres de Marine Dafeur a été détournée par Earps (88e). Dommage.

Aymeric Fourel

PARIS SG – FLEURY : 2-1 (1-1). Arbitre : Mme Collin.

Buts : Albert (37e), Karchaoui (80e) pour Paris ; Traoré (66e) pour Fleury.

Avertissements : Groenen (58e), Samoura (90e+8) à Paris ; Dafeur (10e) à Fleury.

Paris SG : Earps – Le Guilly (Samoura, 75e), De Almeida, Dudek (cap.), Elimbi – Geyoro, Groenen (Echegini, 75e), Albert (Gaetino, 90e+3) – N.Traoré (Diarra, 64e), Leuchter (Dorsin, 90e+4e), Karchaoui. Entr. : Abriel.

Fleury : Picaud – Meffometou, Jaurena, Bizet – Robert, Kassi (Mazo, 87e), Dafeur, Fernandès (Martins, 78e) – Fontaine (Louis, 55e) – Kamczyk (Badu, 87e), Traoré. Entr. : Biancalani.