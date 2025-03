Football (Première Ligue) : Fleury n’est plus maître de son destin

Tenues en échec par Dijon (0-0) samedi en fin d’après-midi, les Floriacumoises ont manqué l’occasion de revenir à hauteur de leur concurrent direct pour les play-offs d’Arkema Première Ligue. A cinq journées de la fin, les Lionnes n’ont plus leur destin entre les mains.

La série d’invincibilité du FC Fleury 91 — qui n’a plus perdu depuis le 24 novembre contre le Paris FC (1-4) — s’étend désormais à quatre victoires et six nuls toutes compétitions confondues. Mais le nouveau nul concédé à domicile par les joueuses de Frédéric Biancalani samedi contre Dijon (0-0) ne fait pas leurs affaires. Cinquièmes à trois points des Dijonnaises (4es) avant la rencontre, les Lionnes étaient dans l’obligation de l’emporter pour revenir à la hauteur de leurs rivales (et même les devancer au goal-average particulier). Malheureusement, les Lionnes sont tombées sur un os. « On sort de ce match frustré car on a eu des situations pour marquer. Les joueuses n’ont pas été récompensées de leurs efforts, regrette le coach floriacumois. On a été border-line sur certaines situations car on a pris des risques. On a aussi manqué de justesse technique. »

Dans un stade Robert-Bobin qui sonnait creux, balayé par un vent glacial, les Floriacumoises ont mis une mi-temps à s’ajuster offensivement. Si les visiteuses se sont mis rapidement en valeur avec Mériame Terchoun (5e) et Léna Goetsch (14e), dont les tentatives ont été stoppées par Constance Picaud, les Essonniennes ont dû patienter près d’une demi-heure pour solliciter Katriina Talaslahti. Face à ses anciennes coéquipières, la Finlandaise a passé une première période très tranquille, ne touchant le ballon qu’à deux reprises : sur un coup franc de Faustine Robert directement dans ses bras (25e) puis sur un centre dans les six mètres d’Aïssata Traoré (36e).

Les Lionnes ont eu pourtant plusieurs bons ballons à négocier mais ont manqué de justesse technique à l’image de Traoré qui manque complètement sa passe vers Batcheba Louis (43e). Il s’en est toutefois fallu de quelques centimètres pour que Dijon ne mène au score à la pause. Alors que l’on joue le temps additionnel, Viktoria Pinther trouve l’ouverture mais le but est refusé pour un hors jeu de l’attaquante autrichienne, « inexistant », selon Sébastien Joseph, l’entraîneur dijonnais.

Si les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos, ce sont toutefois les Dijonnaises qui ont montré le meilleur visage.

A la reprise, changement de décor. Talaslahti sauve son équipe par deux fois. D’abord face à Ewelina Kamczyk (46e) puis sur une frappe de Traoré dans la surface, détournée en corner (48e). Fleury a décidé de monter le curseur. Mais très vite, les Dijonnaises reprennent leur ascendant au milieu de terrain. Elles sont encore tout près d’ouvrir le score mais Annaïg Butel sauve sur sa ligne (66e). Dijon insiste. Terchoun est à deux doigts de marquer mais Picaud plonge dans ses pieds (76e). Puis Picard expédie une belle frappe mais la gardienne floriacumoise est sur la trajectoire (80e).

Frédéric Biancalani tente le tout pour le tout en faisant rentrer l’attaquante polonaise Dominika Kopinska pour les cinq dernières minutes. C’est sa compatriote, Ewelina Kamczyk, qui se signale sans faire pour autant faire la différence (86e, 89e). « On lâche encore des points en route, souffle le technicien essonnien. Même si on reste à trois points de Dijon, il ne faut pas lâcher, il reste cinq matchs. Dijon est dans la position du chassé et peut faire un faux pas. Si on maintient cet état d’esprit, rien n’est perdu. »

A cinq journées de la fin, les Floriacumoises vont devoir cravacher car leur calendrier sera compliqué avec des déplacements à Reims (samedi prochain), chez le leader Lyon (le 30 mars) et au Paris FC (le 23 avril) pour deux réceptions contre Nantes (le 12 avril) et Montpellier (le 7 mai).

Aymeric Fourel

FLEURY – DIJON : 0-0. Arbitre : Mme Rochebilière. 150 spectateurs environ au stade Robert-Bobin de Bondoufle.

Avertissements : Carage (28e), Jankovska (49e), Taylor (53e), Vairon (87e) à Dijon.

Fleury : Picaud – Meffometou, Butel, Diaz (Kopinska, 85e) – Robert, Dafeur (cap.), Jaurena, Fernandès – Louis (Konan, 69e), Kamczyk, Traoré. Entr. : Biancalani.

Dijon : Talaslahti – Goetsch (cap.), Taylor, Carage, McGrady (Vairon, 60e) – Picard (Lavaud, 90e), Declercq, Jankovska (Wang, 60e) – Krezyman (Wu, 69e), Pinther, Terchoun (Gay, 90e). Entr. : Joseph.