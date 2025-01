Football (Première Ligue) : Fleury se ballade

Les joueuses du FC Fleury 91 ont étrillé leurs homologues de l’AS Etienne vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle (6-0) en ouverture de la 13e journée d’Arkema Première Ligue. Une victoire qui leur permet de prendre provisoirement la 4e place du championnat en attendant les matchs de Dijon et de Montpellier.

La venue de l’AS Saint-Etienne n’a pas attiré les foules vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Mais les absents ont toujours tort. Le maigre public présent — à peine 200 spectateurs — a eu droit à un festival offensif des féminines du FC Fleury 91. Cinq jours après avoir atomisé Orvault (R1) en Coupe de France (12-0), les Lionnes ont récidivé en championnat en inscrivant six buts aux Stéphanoises (6-0) sous les yeux du sélectionneur de l’équipe de France féminine, Laurent Bonadéï, venu voir ses internationales, Constance Picaud côté floriacumois, Cindy Caputo côté stéphanois. La gardienne de Fleury a connu une soirée très tranquille. Beaucoup plus qu’au match aller où elle avait concédé trois buts en 35 minutes. Menées 3-0 à l’heure de jeu, les Lionnes s’étaient inclinées 3-2.

Cette fois, les joueuses de Frédéric Biancalani ont pris le match par le bon bout. A la 7e minute, Traoré profite d’un ballon perdu par Martinez pour servir en retrait Faustine Robert dont la frappe est détournée en corner par Gignoux. L’ancienne gardienne de Fleury repousse ensuite une tête à bout portant de Batcheba Louis (13e). La troisième occasion des Lionnes est la bonne. Sur une passe magnifique d’Ewelina Kamczyk, Louis part à la limite du hors jeu pour marquer en s’y prenant à deux fois (1-0, 17e). Fleury double la mise quelques minutes plus tard à la suite d’une centre de Fallone Meffometou repoussé par la défense stéphanoise. Le ballon atterrit dans les pieds de Robert qui reprend victorieusement (2-0, 25e).

Dans la foulée, Kamczyk est tout près d’inscrire le troisième but mais Gignoux repousse (26e). Fleury maîtrise parfaitement des Stéphanoises qui ont le mérite de ne pas fermer le jeu. En dehors d’un centre-tir de Belkhiter en début de match (4e), les Vertes sont toutefois très discrètes sur le front de l’attaque. Il s’en faut même de peu pour que Fleury n’aggrave la marque juste avant la pause à la suite d’un corner repris de la tête par Bizet (45e) juste au-dessus puis sur une frappe trop croisée de Traoré (45e+2).

« Si pour respecter l’adversaire, on doit mettre six buts, on en mettra six. C’est pour ça qu’on doit continuer de pousser pour se mettre à l’abri. » Faustine Robert a été visionnaire. Fleury a enfoncer le clou dès le retour des vestiaires

Après de quarante secondes de jeu en deuxième période, Traoré s’échappe avant de servir Louis pour le doublé (3-0, 46e). A peine l’Haïtienne a-t-elle fêté son but qu’elle récidive deux minutes plus tard. A la suite d’une frappe d’Inès Jaurena sur la transversale, la défense de l’ASSE est complètement apathique. Martinez dégage en chandelle dans sa surface, Traoré, de la tête, sert Louis qui s’offre un triplé (4-0, 48e). Traoré poursuit le festival offensif des Lionnes. Lancée en profondeur par Kamczyk, la Malienne inscrit le cinquième but (5-0, 55e).

Frédéric Biancalani peut alors faire tourner. Auteure d’un triplé en Coupe de France dimanche dernier à Orvault (R1, 12-0), Inès Konan veut participer à la fête mais Gignoux repousse la tête de l’Ivoirienne (67e). Sur le corner qui suit, la frappe de Robert n’est pas loin de tromper la gardienne stéphanoise mais le ballon est repoussé par la barre (68e). Puis Kopinska reprend un coup franc d’Airine Fontaine sur le poteau (77e).

Saint-Etienne tente de sauver l’honneur par Alex Lamontagne. La Canadienne, également passée par Fleury, manque d’abord le cadre (63e) avant d’obliger Picaud à se détendre (66e). Alors qu’on joue le temps additionnel, Kamczyk lance Fontaine qui scelle le score d’une frappe au ras du poteau (6-0, 90e+5).

Il faut remonter à mai 2023 pour trouver trace d’un tel score des Lionnes en championnat. C’était contre Guingamp. Quelques semaines plus tard, les Essonniennes avaient terminé 4es. Même si on est encore loin du baisser de rideau, les partenaires de Constance Picaud ont repris à Dijon cette 4e place, synonyme de play-offs. « Les filles ont réalisé un match plein. Il faut les féliciter. Pas seulement les onze titulaires, celles aussi qui sont entrées en jeu. Elles ont pris du plaisir, commente Frédéric Biancalani. On a eu quelques minutes de flottement mais derrière on a su bien s’organiser, bien se réorganiser. On a été efficaces offensivement. On s’est créé pas mal d’occasions. On a eu quelques situations où l’on doit faire mal à l’adversaire. Mais on ne va pas faire la fine bouche. On vient de marquer 18 buts en deux matchs. Mais le match le plus dur, c’est celui qui nous attend à Toulouse le week-end prochain en 8es de finale de la Coupe de France. »

Aymeric Fourel

FLEURY – SAINT-ETIENNE : 6-0 (2-0). Arbitre : Mme Beyer. 200 spectateurs environ au stade Rober-Bobin de Bondoufle.

Buts : Louis (17e, 46e, 48e), Robert (25e), Traoré (55e), Fontaine (90e+4).

Avertissements : Traoré (43e), Jaurena (74e) à Fleury ; Bogi (50e) à Saint-Etienne.

Fleury : Picaud (cap.) – Meffometou, Butel, Bizet – Robert (Fontaine, 75e), Jaurena, Diaz (Tounkara, 83e), Martins (Frenandès, 61e) – Kamczyk – Louis (Kopinska, 75e), Traoré (Konan, 61e). Entr. : Biancalani.

Saint-Etienne : Gignoux Soulier – Belkhiter (Romanelli, 46e), Martinez, Bogi (Mayi Kith, 64e), Tapia (Job, 84e) – Champagne (cap.), Bataillard – Pierre-Louis Stratigakis (Cambot, 64e), Caputo (Maniouloux, 79e) – Lamontagne. Entr. : Mortel.