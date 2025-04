Football : Verrières-le-Buisson en route pour la D1 ?

Le Trait d’Union Verrières-le-Buisson est toujours en course pour monter en D1 après sa victoire (2-0) dimanche dernier à Fleury.

« On maintient la pression sur le leader ! » Romain Fouquy, l’entraîneur du TU Verrières-le-Buisson avait le sentiment du devoir accompli dimanche dernier à l’issue de la victoire de ses joueurs sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder du FC Fleury 91. Grâce à ce succès (2-0, buts de Le Ray et Fox) comptant pour la 17e journée de deuxième division départementale, les Verriérois sont en embuscade derrière la réserve de Palaiseau avec seulement une unité de retard. « Les joueurs avaient un surplus de motivation, car ils avaient coché ce match face à Fleury (c). On a maîtrisé notre première période. On marque sur deux coups de pied arrêtés alors que d’habitude, on prend des buts sur ces phases de jeu. Les joueurs ont été sérieux pendant toute la rencontre », apprécie le coach essonnien. Avec un calendrier plutôt favorable lors des cinq dernières journées, Verrières peut rêver.



Un calendrier plutôt favorable

Le TUVB ira à Bondoufle (6e) ce dimanche (15h) avant de défier Villabé (8e), Etampes (12e et dernier), Lisses (11e) et Longjumeau (7e) lors de l’ultime journée de la poule A de Division 2. « Même si on joue des équipes de la deuxième partie de classement, il faut faire attention à l’excès de confiance, pointe Romain Fouquy. Mais ce n’est pas la mentalité du groupe. On a un point de retard sur le premier Palaiseau et vu qu’il n’y a que le premier qui monte, on continue de s’accrocher. Grâce à cette situation, les joueurs sont toujours concernés à l’entraînement où il y a du nombre et de la qualité. Il faut que ça continue et on fera les comptes à la fin. » Les adversaires sont prévenus, le TUVB veut finir en trombe !

Jérémy Andrieux