Alors que les 21 binômes des conseillers départementaux ont été élus à l’issue du second tour le dimanche 27 juin, la séance d’installation du nouveau Conseil départemental de l’Essonne a eu lieu ce matin.

« Détermination, audace et persévérance« , voici les trois maîtres-mots de François Durovray, réélu à la tête du Département de l’Essonne ce jeudi 1er juillet lors de la séance d’installation. Seul candidat pour ce poste, le président sortant a donc été conforté en recueillant 26 voix [ndlr : 13 blancs et trois nuls] sur les 42 suffrages exprimés. « Je voudrais vous remercier du fond du cœur, je sais ce que votre confiance représente. Chaque jour je serai digne de votre vote et, à travers vous, digne du vote des Essonniens. Six ans après, l’émotion est différente mais toujours aussi intense. Ce n’est pas la même appréhension car cette fois je connais la maison, ses rouages, ses enjeux, et je sais qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise. Peu importe votre couleur politique ou votre terre électorale, vous êtes tous majoritaires ici et j’aurais plaisir à échanger avec chacune et chacun d’entre vous« , a déclaré François Durovray sous les applaudissements de l’hémicycle.

Le président a ensuite évoqué les grands axes pour son prochain mandat qui, pour des raisons de calendrier électoral, va durer sept ans au lieu de six. Il sera donc question de relance économique, de jeunesse, de santé et de sécurité. Sans oublier la préservation d’un cadre de vie agréable et des mesures en faveur de la transition écologique.