Futsal [Coupe nationale] : Le BVE Futsal, de la joie à la déception

Les joueurs du BVE Futsal se sont inclinés en 8es de finale de la Coupe nationale futsal ce samedi à Viry-Chatillon à l’issue d’un match complètement fou face aux Lyonnais de l’ALF Futsal.

Les joueurs et le staff de l’entente Brétigny/Viry Essonne Futsal ainsi que leurs supporters sont passés par toutes les émotions samedi après-midi à l’Espace Edmond-Delfour de Viry-Chatillon où s’est disputé le 8e de finale de Coupe nationale contre l’ALF Futsal. De l’inquiétude après avoir été menés à deux reprises dans le temps réglementaire (0-1, 14e puis 1-2, 24e). De la joie après avoir égalisé à chaque fois (1-1, 23e puis 2-2, 30e) et même mené au score une petite minute (3-2, 35e). De la frustration après avoir concédé deux buts coup sur coup en prolongation qui réduisaient à néant leurs espoirs de qualification (3-5, 44e). De l’ivresse après avoir arraché la séance des tirs au but à la dernière minute sur un tir de Carlos Oliveira dévié dans ses cages par un joueur lyonnais (5-5, 49e). Et une grosse déception finale quand Hamed Diarra manqua son tir au but en mort subite, envoyant leurs adversaires en quarts de finale. « On n’a aucun regret car on y a cru jusqu’au bout alors qu’on était mené 5-3 en prolongation mais j’avais en confiance en mes joueurs, a commenté Frank Ekambi, l’entraîneur du BVE Futsal qui, en l’absence de Dario Mendès (blessé) à la cheville), a dû revoir sa façon de jouer pour privilégier les contre-attaques. Je suis très content d’avoir amené le club jusqu’en 8es de finale. On va désormais se concentrer sur le championnat (R1) pour aller chercher la montée en D2. »

Aymeric Fourel