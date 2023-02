Géré par Suez depuis plus de 50 ans, le réseau d’eau potable s’apprête à changer de main

Géré par Suez depuis plus de 50 ans, le réseau d’eau potable...

Jeudi 9 février avait lieu la première séance du syndicat mixte fermé Eau du sud francilien. Une nouvelle organisation publique qui va gérer la production d’eau potable pour près de 1 400 000 habitants.

L’heure est encore aux négociations, mais elles devraient aboutir dans les semaines ou mois à venir. Jeudi 9 février, une myriade d’élus sud franciliens était réunie au siège de l’agglomération Grand Paris Sud, situé à Evry-Courcouronnes. Les présidents d’agglomération Michel Bisson (Grand Paris Sud), Eric Braive (Cœur d’Essonne), François Durovray (Val d’Yerres Val de Seine) et l’élu Philippe Gaudin, conseiller délégué à la Nature en ville pour l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, ont officialisé la création du syndicat mixte fermé Eau du sud francilien.

Un syndicat mixte fermé regroupe exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. En créant cette organisation, présidée par Michel Bisson, la volonté est de se réapproprier la production de l’eau potable via le rachat collectif du réseau interconnecté sud francilien. D’une longueur de 450 km, le réseau construit par Suez est géré par le même opérateur depuis plus de 50 ans. Un monopole dans lequel les élus du territoire n’ont que très peu de marge de manœuvre.