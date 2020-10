Golf de Mennecy-Chevannes : Il réussit un exploit et gagne une voiture

Du jamais vu au golf de Chevannes, un des compétiteurs amateurs a remporté une voiture.

Incroyable mais vrai. L’un des 125 participants à la compétition du 6 septembre au golf de Mennecy-Chevannes a remporté le gros lot : une voiture hybride d’une valeur de 24 600 euros.

Noël Denaro, golfeur amateur depuis 16 ans, a réussi l’exploit d’un trou en un sur le parcours n°8. « Sur ce trou, j’ai laissé mes deux amis jouer avant moi. L’un d’eux me disait « personne n’a gagné la voiture encore » et je lui ai répondu « attends je n’ai pas encore joué » », sourit encore le sportif. Quelques minutes plus tard, il réussit à mettre sa balle directement dans le trou.