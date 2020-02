Grève des avocats : Des roses pour exprimer leur amour envers la justice

Qui dit Saint Valentin, dit fête des amoureux et déclarations sentimentales. Toujours en grève, les avocats du barreau d’Evry ont profité du 14 février pour organiser une opération originale : distribuer des bouquets de roses dans l’enceinte du palais de justice.

«Nous sommes là pour dire à tous les personnels du tribunal judiciaire que nous les aimons. Même si nous les avons malmenés ces derniers temps à cause de nombreux renvois, nous ne bloquons pas par plaisir, mais bien pour que le gouvernement nous entende et retire son projet de loi sur la réforme des retraites », détaille Sylvie Franck, bâtonnière du barreau de l’Essonne. Aux côtés d’une trentaine d’avocats, elle a distribué des roses rouges dans la salle des pas perdus du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le vendredi 14 février, à l’occasion de la Saint Valentin. Un bouquet a ensuite été apporté au président du tribunal, Benjamin Deparis, à la procureure, Caroline Nisand, et au directeur du greffe. « Nous crions haut et fort notre amour pour la justice ! Il faut arrêter de l’abîmer. »

Cette action a été organisée dans le cadre du mouvement de grève des avocats, reconduit jusqu’au 24 février inclus. Fortement mobilisés, les hommes en robe noire dénoncent le projet de réforme des retraites, qui supprimerait leur régime spécial et augmenterait les charges. «Nous allons nous battre jusqu’au bout, c’est une mobilisation historique car la colère est profonde. Nous sommes face à un mur qui ne souhaite pas discuter alors que nous avons une solution : il suffit de créer un sous-régime pour les Travailleurs non salariés (avocats, artisans, chefs d’entreprises et professions libérales) comme cela a été mis en place pour les fonctionnaires, les agriculteurs ou encore les parlementaires », ajoutent les avocats.