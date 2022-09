Grigny : près de 7 500 personnes réunies pour voir le drilleur Central Cee

Mon festival avait lieu les 26 et 27 août au parc des Sports à Grigny. Central Cee, la tête d’affiche, y a donné un concert le samedi vers 22h. Près de 7 500 personnes étaient présentes pour son passage. Afin d’éviter tout incident, un dispositif de sécurité était déployé. Des moyens qui ont aussi rassuré les festivaliers venus d’ailleurs.

Il y avait du monde, aux abords du parc des Sports, samedi 27 août. « Viry, Moissy-Cramayel, Dammarie […] Genève, Los Angeles, Bruxelles… » La veille, ils étaient 4 500 personnes, en provenance visiblement du monde entier, à pousser les portes de l’événement Mon festival, co-organisé depuis douze ans par la Ville de Grigny. Le lendemain, pour voir sur scène Central Cee, la star de la drill londonienne, ils étaient près de 7 500. Ce qui fait un total de 12 000 visiteurs en seulement deux jours.

La drill est un genre musical en provenance des Etats-Unis. On en parle pour la première fois à Chicago en 2010. Les non-initiés confondent souvent le genre avec le rap, mais la différence se situe surtout au niveau des sujets évoqués dans les titres. La drill étant née dans un contexte de violences entre les gangs de la ville de Chicago, les drilleurs originels s’inspirent de leur quotidien difficile, et le partagent en musique, de manière plus directe et plus agressive que dans le rap. Le genre musical s’est ensuite exporté et est arrivé Outre-Atlantique, en Angleterre, d’où vient Central Cee.