Handball : Arrêt définitif des championnats amateurs

La Fédération française de handball a annoncé ce vendredi l’arrêt de tous les championnats et coupes de handball amateur sur l’ensemble du territoire métropolitain en raison de l’épidémie de Covid-19.

C’est désormais officiel, aucun championnat amateur ne reprendra cette saison. C’est la FFHB qui l’a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi : « Pour la saison 2020/21, le bureau directeur de la FFHandball annonce l’arrêt de tous les championnats et coupes de handball amateur sur l’ensemble du territoire métropolitain. » L’instance détaille également que les montées et descentes pour tous les niveaux amateurs sont gelées, sauf en Nationale 1 et D2 féminine.

La part fédérale de la licence 2021-2022 gratuite pour les renouvellements

La Fédération précise que les engagements en compétition nationale seront remboursés. Cette mesure concerne les clubs du Savigny Handball 91 (N1), de l’US Palaiseau (N1F), de Saint-Michel Sports (N1F et N3) et de la réserve du Massy-Essonne Handball (N2). Pour les autres clubs essonniens pensionnaires des compétitions régionales et départementales, il revient aux ligues et comités de prendre les décisions qui leur appartiennent. Concernant les cotisations de début de saison, la part fédérale des licences sera gratuite pour tout renouvellement de licence la saison prochaine.