Handball (Coupe de France) : Massy logiquement battu par Nîmes

Pour sa première sortie officielle de la saison, le Massy-Essonne Handball n’a pas fait le poids contre l’USAM Nîmes (StarLigue) ce mercredi soir au COS à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France (25-37).

LE MATCH

Face à un prétendant à la Coupe d’Europe en fin de saison, le MEHB n’avait que peu de chance de rallier les huitièmes de finale de la Coupe de France ce mercredi soir dans un COS clairsemé, probablement à cause de l’horaire inhabituel pour les mordus du MEHB. Face à Nîmes, les Massicois – encore en rodage – ont profité de ce match de gala pour peaufiner leur préparation avec en ligne de mire la réception des Vikings de Caen vendredi prochain, comptant pour la 1ère journée de ProLigue. Une dernière répétition, qui ne démarre pas de la meilleure des façons pour les joueurs de Thomas Lefebvre rapidement distancés par les Nîmois. A la pause, la messe est dite (11-19).

Au retour des vestiaires, Massy tente de se rapprocher de son adversaire, mais les Massicois se heurtent à la grosse défense nîmoise emmenée par l’international français Jean-Jacques Acquevillo. Du pain béni pour l’Egyptien Mohammad Sanad et consorts, qui n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout de Massy (25-37).

J.A.

LES DÉCLAS

Thomas Lefebvre (entraîneur du MEHB) : « En première mi-temps, on a subi trop de choses. On a été trop gentils. En deuxième mi-temps, j’ai le sentiment que l’on a défendu un peu mieux, mais dès que l’on accélère et qu’on loupe de l’autre côté, on se fait punir derrière. Ce sont les défauts de la jeunesse dans les shoots, les choix de passes… Mais c’est un bon point de terminer le match et la préparation sans blessés, à part Elyas Bouadjadja qui souffre de l’épaule, mais sans trop de gravité. »

Antoine Conta (ailier droit du MEHB) : « Il nous a manqué beaucoup de choses. Après, tu joues une équipe qui joue l’Europe en D1 et, nous sommes en une division en dessous. En face, il y a des habitués de la D1 et des internationaux. Donc l’écart, il est là. Il n’y a pas photo. Malgré tout, il y a eu des choses intéressantes comme certaines séquences défensives. Offensivement, on a eu du mal sur attaque placée, mais on a réussi à les mettre en difficulté lorsque l’on jouait rapidement. En première période, on les a regardés jouer et ils ont installé leur rythme. Donc forcément le reste du match est compliqué. »

LA FEUILLE

MASSY (ProLigue) – NÎMES (StarLigue) : 25-37 (11-19). Arbitres : MM. Bounouara et Thobie.

Massy. Gardiens : Hakkar (3 arrêts), Peled (4 arrêts). Joueurs de champ : Conta (4 buts), Halimi (cap., 2 buts), Pintor, Houry (4 buts), Chevalier (1 but), Coache (1 but) puis Sakic (5 buts), Sculo, Gros, Suretet (1 but), Sol (3 buts), Jullian (3 buts), Sache, Vassilev (1 but). Entr. : Lefebvre.

Nîmes. Gardiens : Baznik (7 arrêts), Demaille (9 arrêts). Joueurs de champ : Poyet (3 buts), Peyre (2 buts), Derisbourg (2 buts), Rebichon (cap.), Zuzo (1 but), Konradsson (2 buts), Gu. Vincent (2 buts), Kamtchop-Baril (3 buts), Ga. Vincent, Gibernon (2 buts), Varlet, Tobie (2 buts), Acquevillo (7 buts), Sanad (11 buts). Entr. : Balmossière.