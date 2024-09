Handball (Coupe de France) : Massy prêt à sortir le H de guerre

Avant d’entamer une nouvelle saison en ProLigue, le Massy Essonne (ProLigue) va se mesurer au HBC Nantes ce mardi (20h) au COS à l’occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France. L’occasion pour les hommes d’Ibrahima Diallo de se jauger contre une grosse écurie de StarLigue.



Comme tous les ans, la Coupe de France nationale marque le lancement officiel de la saison pour les clubs de StarLigue et de ProLigue. Cette compétition, qui a des allures de la feue Coupe de la Ligue, est l’occasion pour les 32 formations professionnelles d’effectuer une répétition générale quelques jours avant de débuter leur championnat respectif. Le tirage au sort des seizièmes de finale n’a pas été clément pour le Massy-Essonne Handball qui recevra le HBC Nantes ce mardi (20h) au centre omnisports Pierre-de-Coubertin. Le « H » fait partie des grosses écuries de la StarLigue avec le PSG, qu’il a terrassé (36-29) samedi dernier lors du Trophée des Champions au Futuroscope de Poitiers. Son palmarès depuis une dizaine d’années parle pour lui : finaliste de la Ligue des champions 2018 (4e en 2021), vice-champion de France en 2017, 2020 et 2022, vainqueur de la Coupe de France à trois reprises dont ces deux dernières années, vainqueur de la Coupe de la Ligue 2015 et 2022. Bref, Nantes est un ogre du handball français que le MEHB a déja affronté par le passé. Une fois en Coupe de France (8es de finale) en 2015 (27-33), deux fois en StarLigue lors de la saison 2017-2018 (défaites 22-28 et 41-35). Mais depuis, la formation de la Loire-Atlantique a pris une autre dimension.

Ibrahima Diallo à propos du HBC Nantes : « Ce qui se fait de mieux en France voire en Europe »

Les Lions vont pouvoir peaufiner les derniers réglages avant le début du championnat de ProLigue (ndlr : le samedi 7 septembre contre Besançon). Toutefois, Ibrahima Diallo, l’entraîneur du MEHB, prépare cette rencontre comme un match de championnat. « C’est un match de Coupe, pas un match de travail. On va s’évaluer par rapport à une formation du niveau supérieur. On va se confronter à ce qui se fait de mieux en France voire en Europe. Mais il ne faut pas que cela nous impacte si on concède une grosse défaite. » Un discours partagé par Lucas Jametal, le nouvel arrière gauche du MEHB. « On va essayer de faire au mieux, sourit celui qui est arrivé cet été en provenance de Besançon (ProLigue). On a tous hâte de jouer ce match même si ça sera très compliqué. On va donner le maximum pour ne pas perdre de beaucoup de buts. Mais quoi qu’il arrive, ça ne remettra pas en cause le bon travail de l’intersaison. »



Lors des matchs de préparation, les Lions ont su rivaliser avec les écuries de StarLigue comme Tremblay (défaite 26-24) et Créteil (victoire 33-28). « Même si je suis satisfait de ce que j’ai vu, cela reste des matchs amicaux, tempère Ibrahima Diallo, qui a déchanté samedi dernier à Dreux contre l’entente Dreux/Vernouillet (N1, défaite 26-24) pour l’ultime match de préparation. Il y a eu sûrement un relâchement psychologique et physique face à une équipe qui a mis beaucoup d’engagement. Cela n’aurait pas dû avoir lieu. Les joueurs et le staff sont fautifs, mais on ne va pas tout remettre en question. »

Aymeric Fourel (avec J.A.)