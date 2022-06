Handball [Coupe de France régionale] : Sacre historique pour Palaiseau

L’US Palaiseau (Excellence régionale) a bousculé la hiérarchie pour venir à bout de Sud-Mayenne Hb (Prénationale) samedi en fin d’après-midi à l’Accor Arena au terme d’une séance de tirs aux buts haletante (27-27, 5-3 t.a.b.). Palaiseau rentre dans l’histoire du handball essonnien en devenant le premier club du département à remporter une Coupe de France après les échecs de Lisses (2014) et de Corbeil-Essonnes (2015).

La magie de la Coupe de France a opéré ! Petit poucet de cette finale, l’US Palaiseau (Excellence régionale) a montré les muscles face à Sud-Mayenne (Prénationale). Probablement vexés par l’échec de la montée en Prénationale, les Essonniens ont conclu leur saison de la plus belle des manières en s’offrant un sacre historique en Coupe de France régionale. Une finale qui s’est jouée aux jets de 7 mètres (5-3 pour Palaiseau) après une égalité parfaite à l’issue du temps réglementaire (27-27). Avec deux penaltys arrêtés, le gardien palaisien Jonathan Mille (15 arrêts) a été le héros de la rencontre ! « C’est compliqué mentalement de finir aux tirs aux buts mais notre gardien a été énorme toute la saison. Et il l’a prouvé ce soir », confie avec émotion Guillaume Goudenege, le capitaine de l’USP. De son côté, l’entraîneur essonnien Michaël Ribon n’en revient toujours pas ! « On est passé par toutes les émotions. On a été devant pendant tout le match. On avait deux-trois-quatre buts d’avance durant toute la rencontre mais ils reviennent fort à la fin. Ça a été compliqué en fin de match, on loupe le ballon de la gagne. On se dit encore une séance de tirs aux buts. La troisième lors de ce parcours. »

Le parcours des Palaisiens a été semé d’embûches avec une ultime rencontre, qui avait des allures de guerre de tranchées. Dès les premières minutes de la partie, Palaiseau et Sud-Mayenne annoncent la couleur. Parfois même à la limite du raisonnable du côté des Essonniens notamment lorsque Kévin Velut écope d’un carton rouge après une sortie appuyée sur son vis-à-vis (4e). Malgré ce fait de jeu, Palaiseau récite son handball (1-3, 5e). Mais Sud-Mayenne ne se laisse pas faire. Bien aidé par son gardien Tristan Gaillard (8 arrêts en première période), les Mayennais recollent au score (4-4, 12e). Si le portier adverse brille, c’est aussi le cas de Jonathan Mille (6 arrêts en première période) dans les cages palaisiennes. Ce dernier a littéralement écoeuré les Castrogontériens, qui n’avaient inscrit que cinq petits buts après vingt minutes (5-8, 20e). Mais à la pause, Palaiseau n’a qu’une longueur d’avance (11-10).

Un duel de gardiens

Au retour des vestiaires, la bataille fait toujours rage. Notamment en tribune où les six cent supporters de Palaiseau répondent aux six cent de Sud-Mayenne. Côté terrain, Château-Gontier revient avec de meilleures intentions. Grâce à ce regain de forme, les partenaires du capitaine Adrien Morel recollent au tableau d’affichage (14-14, 34e). Mais ce 11 juin 2022 est incontestablement le jour de l’US Palaiseau. Même lorsque les Essonniens semblent dépassés, les hommes de Michaël Ribon arrivent systématiquement à trouver des solutions. En attaque, pour inscrire des buts mais aussi en défense, pour gratter des ballons ou provoquer des passages en force (18-19, 41e puis 20-24, 49e). Même lorsque Sud-Mayenne revient à égalité en fin de partie (27-27, 60e), Palaiseau parvient à garder son calme et sa lucidité. Si Palaiseau voit le ballon de la gagne arrêté par Tristan Gaillard (16 arrêts), le duel de gardiens tourne à l’avantage de Jonathan Mille (15 arrêts), qui stoppe deux jets de 7 mètres dans la séance des tirs au but. « C’est ma compétition favorite. Avec une ambiance et une salle pareille, ça booste à fond ! Et là finir avec la médaille autour du cou… C’est un rêve, lance Jonathan Mille, le portier de l’USP, qui a largement contribué au succès palaisien avec de multiples parades. Je suis quelqu’un qui analyse beaucoup les tirs. Et dès que je commence à faire des arrêts je me sens de plus en plus fort ! » Vainqueurs pour la première fois de son histoire de la Coupe de France régionale, les Palaisiens – qui s’étaient pour la plupart colorés les cheveux en bleu pour l’occasion – avaient prévu de fêter ce sacre jusque tard dans la nuit ou plutôt jusqu’au petit matin…

Jérémy Andrieux

SUD-MAYENNE ( Prénationale) – PALAISEAU (Excellence régionale) : 27-27 (3-5 TAB ; MT 10-11). Arbitres : MM. Gimel et Hadjab.

Union Sud-Mayenne. Gardiens : Gaillard (16 arrêts sur 45 tirs dont 2/8 sur pen.), Fournier (1/3 dont 1/3 sur pen.). Joueurs de champ : Bescher, Thibault, Gaillard (10 buts sur 13 tirs dont 4/6 sur pen.), Carre, Chagrani (0 but / 4 tirs), Ax. Morel (4/9 dont 0/1 sur pen.), Cosnard (5/10), Ad. Morel (2/4 dont 1/1 sur pen.), T. Blottiere (3/7), Brice (0/1), Mulon (0/2), A. Blottiere (5/12). Entr. : Huaulme.

Palaiseau. Gardiens : Mille (15 arrêts sur 42 tirs), Marion (0/1). Joueurs de champ : Denereaz (1 but sur 3 tirs), Guillet (0/3), Hisquin (4/8 dont 1/1 sur pen.), Haury (5/15 dont 0/2 sur pen.), Caron-Cottin (2/2), Goudenege (5/7 dont 5/6 sur pen.), Perchet (3/3), Deneufve (2/3), Velut, Bonnefont (2/2), Dembélé (6/10 dont 1/1 sur pen.), Rigaud (1/3). Entr. : Ribon.