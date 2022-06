Handball : Jubilé et têtes d’affiche au match de gala du Val de Seine

Le Parc des Sports de Saint-Pierre-du-Perray sera en fête ce samedi (18h) avec le retour du désormais célèbre match de gala du HBC Val de Seine. L’occasion pour l’organisateur de cet événement et ancien joueur du club, Alexandre Go, de faire son jubilé.

« Après plus de trente ans de handball, dont une vingtaine d’années au niveau national, il est temps pour moi de raccrocher. » Alexandre Go (36 ans), ex-joueur de Savigny-sur-Orge et Pontault-Combault notamment, va désormais se consacrer à 100% à son métier d’entraîneur pour la réserve de l’entente Bordeaux/Bruges/Lormont (N2), dont l’équipe fanion vient de monter en ProLigue. Mais l’ancien demi-centre va s’offrir un dernier petit plaisir en tant que joueur en disputant le match de gala du HBC Val de Seine dont la 10e édition a lieu ce samedi (18h) au Parc des Sports de Saint-Pierre-du-Perray. « J’aurais dû faire mon jubilé l’an dernier mais le Covid en a décidé autrement. Et comme je voulais que cela se fasse absolument dans le club de mes débuts, j’ai repoussé ma « retraite » d’un an », explique l’organisateur et fondateur de cet événement annuel qui réunit des joueurs pros et des jeunes en devenir.

Il y aura du beau monde samedi soir à Saint-Pierre-du-Perray pour la 10e édition du Gala VDS (entrée gratuite). Parmi les têtes d’affiche présentes, l’arrière international Dika Mem, qui vient de remporter la Ligue des champions avec Barcelone pour la deuxième année consécutive. Un habitué de cet événement comme Sadou Ntanzi, le jeune demi-centre du PSG, originaire de Savigny-sur-Orge. On retrouvera également un autre joueur de StarLigue, Kévin Taufond (Saran), le gardien de Tremblay (ProLigue), Youssef El Mouaddar, l’arrière de Billère (ProLigue), Nélio Indjai avec des jeunes de centre de formation à fort potentiel (Kremer et Sebin de Créteil, Krenn du PSG), des Essonniens (Ragon et Williot de Savigny, Guérin de Saint-Michel) sans oublier le duo arbitral, Thomas Iltis-Romain Duhaillier. A noter qu’une tombola avec des maillots de joueurs à gagner et des séances de photos et de dédicaces sont prévues à l’issue du match.