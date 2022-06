Handball : L’US Palaiseau veut écrire l’histoire à Bercy

L’US Palaiseau peut devenir le premier club essonnien à remporter une Coupe de France ce samedi (16h30). Pour cela, les joueurs de Michaël Ribon devront triompher de l’Union Sud-Mayenne Hb en finale de la Coupe de France régionale à l’Accor Arena de Paris-Bercy.

L’US Palaiseau va-t-il réussir là où le HBC Lisses (2014) et l’AS Corbeil-Essonnes (2015) ont échoué au niveau départemental ? « Peu importe ce qui se passera ce samedi, c’est déjà une fierté d’avoir réussi à emmener le club à Bercy », lance Jean-Luc Christiaen, le président de la section Handball de l’US Palaiseau, qui espère un sacre pour les quelques 500 supporters palaisiens, qui feront le déplacement à l’AccorHotels Arena (Paris 12e) ce samedi (16h30). L’occasion de faire une belle fête pour Palaiseau, pensionnaire d’Excellence régionale, pour oublier l’échec de la montée en Prénationale. Après avoir fait cavalier seul lors de la phase régulière (1er avec 10v et 2d), les Essonniens ont calé, terminant troisièmes de la poule 2 des play-offs. « Il y a de la frustration c’est certain, car nous sommes en finale de la Coupe de France et malheureusement on ne monte pas. Ce qui prouve bien que le niveau en Ile-de France est relevé », lance Michaël Ribon, l’entraîneur de l’USP. Mais ce samedi, Palaiseau sera bien le seul représentant d’Ile-de-France en finale de la Coupe de France régionale. « Une fierté », dixit Jean-Luc Christiaen avant d’ajouter : « Cette finale à Bercy permet de masquer la montée ratée en Prénationale. Quoi qu’il arrive, je suis heureux de la saison de cette équipe ! »

Un parcours du combattant

Pour arriver en finale de la Coupe de France régionale, les joueurs de Michaël Ribon ont dû disputer neuf rencontres sous haute tension. Pour cela, le technicien essonnien a pu se reposer sur un collectif d’une trentaine de joueurs allant du groupe de l’Excellence régionale à la Prérégionale en passant par l’effectif U18. « J’ai la chance d’avoir un gros réservoir à Palaiseau. Ça a permis d’impliquer tout le monde dans cette belle aventure, confie l’entraîneur essonnien, qui a vu son équipe monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Après avoir remporté nos deux matchs sur des séances de tirs aux buts contre Taissy (Prénat.) et Chaville (Prénat.), on a compris que l’on pouvait réaliser quelque chose de beau. »