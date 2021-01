Handball [Mondial] : Bouity et Kizonzolo en conquête

Les deux Essonniens Genèse Bouity et Jacques Kizonzolo vont disputer le premier mondial de l’histoire de la République démocratique du Congo. Les Panthères effectueront leur entrée en lice ce vendredi (18h) face à l’Argentine.

Un souvenir qui restera gravé à jamais. Genèse Bouity (Massy-Essonne Handball) et Jacques Kizonzolo (Savigny Handball 91) pourront raconter à leurs descendances qu’ils ont participé au premier championnat du monde de l’histoire handballistique de la République démocratique du Congo. Grâce à leur 7e place obtenue en Tunisie lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations en janvier 2020 (lire par ailleurs), les Panthères ont réussi l’exploit de se qualifier pour cette compétition que disputeront plusieurs sélections africaines comme la Tunisie, l’Algérie, l’Angola, le Cap-Vert, le Maroc et l’Egypte, le pays organisateur. « On est très excités de participer à ce mondial. C’est le premier du pays ! On est pressés d’arriver et de se confronter aux grandes nations du handball mondial », se réjouit Jacques Kizonzolo, l’arrière gauche savinien.

Une chance d’accéder aux phases finales

Et les Congolais vont être servis ! Lors du tirage au sort, les joueurs de l’entraîneur Francis Tuzolana ont hérité de Bahreïn, de l’Argentine mais surtout du Danemark qui n’est autre que le champion du monde en titre. Les partenaires du Massicois Genèse Bouity pourront se frotter à des joueurs de classe internationale comme le gardien danois Niklas Landin, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Kiel (Bundesliga), ou Mikkel Hansen, le demi-centre danois du Paris-Saint-Germain (Starligue). Ils pourront aussi affronter Diego Simonet, le très talentueux demi-centre argentin de Montpellier (Starligue).

Ne pas faire de la figuration

« On est très contents de défier ces joueurs et ces équipes. Mais ils sont comme tout le monde. Ils ont deux bras et deux jambes. On va tout faire pour les embêter un maximum », lance Genèse Bouity. Mais que peuvent espérer les Congolais dans une poule où les trois premières équipes accèdent au tour suivant ? Si les oppositions contre l’Argentine (ce vendredi à 18h) et le Danemark (ce dimanche à 20h30) paraissent très compliquées, la rencontre contre Bahreïn (le mardi 19 janvier à 18h) pourrait bien être la finale du groupe D. « On en a parlé entre nous et on ne va pas en Egypte pour faire de la figuration. C’est peut-être le seul championnat du monde de notre vie que l’on va jouer donc on n’a pas le droit d’avoir des regrets. Notre objectif est de passer le premier tour. On a la capacité pour le faire. »

Jérémy Andrieux

Une première pour la RDC

En dominant le Gabon (30-26) lors du match de classement pour la 7e place de la dernière Coupe d’Afrique des Nations organisée en Tunisie en janvier 2020, la République démocratique du Congo a validé sa première participation pour le championnat du monde. « Le match a été très serré car on n’a pas fait une bonne entame. On était encore un peu sonné de notre défaite en prolongation contre le Cap-Vert (30-32), qui aurait pu déjà nous envoyer au mondial. Mais on a su se remettre la tête à l’endroit pour l’emporter, confie Genèse Bouity, l’arrière droit du MEHB, satisfait du chemin parcouru durant cette CAN. A la fin du match, on était très heureux. Tout le pays a poussé derrière nous pour la qualification au mondial qui était l’objectif de cette CAN. »

J.A.