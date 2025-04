Handball (N2) : Savigny surclasse Massy (b)

Comme lors du match aller, le Savigny Handball 91 a pris le meilleur sur la réserve du Massy Essonne Handball à l’occasion de la 18e journée de N2.

« Il va falloir un miracle. » Le coach du MEHB, Thomas Merlin, le sait. La relégation de la réserve du Massy Essonne Handball (11e) en Nationale 3 ne tient plus qu’à un fil. « En plus d’avoir perdu, Mélantois (10e) et Vanves (12e) ont gagné. Le maintien en N2 est plus que compromis, voire impossible. Est-ce étonnant ? Non. C’est inquiétant, car nous n’arrivons plus à trouver les leviers pour que les joueurs se subliment. Quoi qu’il arrive, il va y avoir du changement en fin de saison », peste l’entraîneur essonnien dont l’équipe n’a jamais réussi à faire douter son adversaire. « On a mal démarré le match. Derrière, on a couru après le score pendant toute la partie et même lorsque l’on a pu revenir dans la partie, on a fait les mauvais choix », souffle Thomas Merlin dont l’équipe possède désormais six points de retard sur Lagny/Montévrain (9e), premier relégable, avant de recevoir Le Chesnay (5e) ce samedi (16h30) au COS.



Première victoire en 2025 pour Savigny

Du côté du Savigny Handball 91 (6e), la joie et les larges sourires étaient de sortie. « Une victoire, c’est bien, mais dans le derby, c’est encore mieux, sourit Ange Renault, le coach savinien, satisfait de la prestation de ses joueurs. Même si on avait pas mal d’absents pour ce match, on était au-dessus de notre adversaire. On a eu une belle réussite au tir et une grosse défense en première période qui nous a permis d’avoir un bon matelas d’avance à la pause. » En plus de confirmer sa suprématie du territoire, Savigny ouvre son compteur de victoires en 2025 après une très mauvaise série de six matchs sans gagner (1n, 5d). « Maintenant, il faut enchaîner », lance Ange Renault qui espère un résultat positif ce samedi (18h) à Lagny/Montévrain.



Jérémy Andrieux