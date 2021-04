Handball [Proligue] : Arthur Muller de retour à Massy

Après un passage mitigé aux Septors de Saran (Proligue), l’arrière gauche Arthur Muller veut se relancer du côté de Massy où il a signé pour les deux prochaines saisons.

Il connaît déjà la maison. Un an après avoir quitté l’Essonne pour le Loiret, le colosse arrière gauche Arthur Muller portera à nouveau les couleurs du Massy-Essonne Handball la saison prochaine. En difficulté à Saran avec un temps de jeu limité, l’ex-Strasbourgeois souhaite retrouver du temps de jeu à Massy. Cette saison, l’arrière gauche des Septors a disputé 18 matchs et inscrit 34 buts (1,84 but par match). Une moyenne assez faible quand on sait qu’Arthur Muller tournait à cinq buts par match avec Massy (2019-2020) et Strasbourg (2018-2019, Proligue).

Arthur Muller est la troisième recrue du MEHB qui a déjà enregistré les signatures de l’arrière gauche/demi-centre Corentin Boé (Billère, Proligue) et du demi-centre Hugo Jullian (Montpellier, Starligue/N1). Massy a également officialisé le nom de son nouveau coach avec Thomas Lefebvre qui succèdera à Jérémy Roussel cet été.