Handball (ProLigue) : Ibrahima Diallo victime de propos discriminatoires

L’entraîneur du Massy Essonne Handball a été victime de propos injurieux par l’un des deux commentateurs de la plateforme Handball TV, vendredi dernier à l’occasion de la dernière journée de ProLigue entre le Istres Provence Handball et le Massy Essonne Handball (38-32).

« Alors, il y a Diallo qui n’est pas content sur le banc. Qu’est-ce qu’il veut nous vendre ? Il veut nous vendre des bracelets ? Des parapluies ? » Un nouvel épisode de la bêtise humaine a eu lieu vendredi dernier à Istres. Alors qu’Istres se dirige vers une victoire contre Massy, l’un des commentateurs de la rencontre diffusée sur Handball TV craque en plein direct avec des propos à caractère discriminatoire à l’encontre d’Ibrahima Diallo, l’entraîneur du MEHB. « Le bureau directeur du club est entré en contact avec la direction de la Ligue Nationale de Handball (LNH) et le président du club d’Istres. Tous s’accordent pour dire qu’ils apportent leur soutien à Ibrahima face à ces commentaires indignes à son encontre et qui n’ont pas leur place dans le sport et notre société d’une manière générale. L’ensemble des membres du bureau et du conseil d’administration condamne ces propos injurieux et affirme son soutien plein et entier à Ibrahima », écrit le président du MEHB Grégoire de Rouffignac dans un communiqué paru hier dans l’après-midi.

Son homologue istréen Benjamin Gonzalez s’est aussi exprimé à ce sujet. « Suite à l’incident survenu lors de la dernière rencontre du vendredi 17 mai 2024 entre le Istres Provence Handball et le Massy Essonne Handball, le IPHB tient à exprimer sa profonde consternation et notre condamnation ferme des propos tenus par un ancien joueur de notre club à l’encontre de l’entraîneur de l’équipe de Massy, Ibrahima Diallo, confie le président istréen avant de rajouter : Le Istres Provence Handball tient à préciser que ces commentaires ne reflètent en aucun cas les valeurs et les principes du club. Nous condamnons fermement tout discours de haine, de discrimination et de racisme. Ces propos n’ont pas leur place dans le handball, dans le sport et dans la vie en général. »

Jérémy Andrieux