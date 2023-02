Handball [ProLigue] : Incorrigibles Lions

Alors qu’ils contrôlaient tranquillement leurs adversaires, les Massicois se sont faits rejoindre par Cherbourg en toute fin de rencontre.

Victorieux (29-25) dans la salle de Cherbourg mardi soir, le Massy Essonne Handball retrouvait les Normands seulement trois jours plus tard, hier soir au COS Pierre-de-Coubertin. Une anomalie du calendrier qui laissait Thomas Merlin perplexe au moment d’aborder cette revanche. « Nous n’avons eu qu’une véritable séance d’entraînement pour préparer ce match, donc impossible de tout modifier en si peu de temps, nous allons simplement essayer de confirmer notre victoire en nous appuyant sur notre défense et en faisant je l’espère de meilleurs choix en attaque », expliquait l’entraîneur-adjoint du MEHB au moment où Junior Réault et ses partenaires s’échauffaient.

Trop de pertes de balle

Cohérents en défense, malgré un match à zéro arrêt de Jérémy Hakkar, les Essonniens sont malheureusement retombés dans leurs travers en attaque. « Nous perdons seize ballons, c’est beaucoup trop », peste Thomas Lefebvre à l’issue du résultat nul (28-28) concédé par ses joueurs. Pourtant les Lions menaient 24 à 20 en milieu de seconde période et semblaient se diriger tout droit vers un neuvième succès en championnat. Une impression confirmée par la double exclusion temporaire à l’encontre de Cherbourg à la 54e minute, alors que Massy mène encore de deux buts au tableau d’affichage (26-24). « Une fois de plus, nous avons très mal géré nos supériorités numériques », constate Thomas Lefebvre. C’est le moins que l’on puisse dire puisque les visiteurs parviennent à inscrire un but à Tal Peled pendant ce laps de temps pour revenir à une petite longueur (26-25, 55e).