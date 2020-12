Handball [Proligue] : Jérémi Pirani entrevoit le bout du tunnel

Formé au MEHB, Jérémi Pirani a poursuivi sa carrière à Cesson/Rennes avant de poser ses bagages du côté de Nice cet été.

Un enfant du club. Arrivé au Massy-Essonne Handball à l’âge de 15 ans, Jérémi Pirani a tout connu au sein du club essonnien. Notamment un repositionnement sur l’aile. « Au départ, j’ai commencé en tant qu’arrière mais mon profil était plutôt adapté pour un ailier. Ce n’était pas facile au début mais, avec beaucoup de travail, j’ai réussi à changer mon jeu. » Des catégories de jeunes (U16, U18) au championnat de France (N3, N2) en passant par les championnats professionnels (Proligue, Starligue), le natif de Châtenay-Malabry (Hautes-de-Seine) a vécu de nombreuses émotions. « Mon meilleur souvenir personnel reste ce match contre Chambéry en Starligue (saison 2017-2018) où j’inscris treize buts (8/8 dont 5/5 sur pen.) en faisant un sans faute. C’était incroyable mais je suis quand même déçu car on avait perdu ce jour-là (31-32), explique l’ailier de 26 ans, qui n’oublie pas la double confrontation contre Chartres pour monter en Starligue. C’est mon plus beau souvenir collectif. Lors du match retour (victoire 26-24), le COS était en folie. C’était incroyable à voir ! »

Champion de Proligue l’an passé

Au terme de la saison 2018-2019, l’aventure avec le MEHB s’achève et le désormais ex-Massicois tente de se relancer à Cesson/Rennes après une année compliquée. « Vu le peu de temps de jeu que j’ai eu lors de ma dernière saison à Massy, ça a été dur de trouver un club. Puis il y a eu cette opportunité avec Cesson/Rennes, un club ambitieux », confie l’ancien essonnien. Sur le plan collectif, la saison est réussie pour Jérémi Pirani malgré l’arrêt des championnats en raison de la pandémie de Covid-19. Première de Proligue, la formation bretonne décroche son billet pour la Starligue. « On aurait voulu monter autrement mais on n’a pas eu le choix. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu mais j’ai essayé d’exploiter les moindres minutes que j’ai eues. Je n’ai jamais douté de moi. »