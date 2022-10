Handball [ProLigue] : Johann Caron retrouve les siens

Le Massy-Essonne Handball reçoit les Septors de Saran ce vendredi soir (20h30) pour le compte de la 7e journée de ProLigue. L’occasion pour Johann Caron, l’ex-capitaine et défenseur du MEHB, de revenir au COS pour la première fois depuis son départ de Massy en 2021.

« Massy, c’est mon club de cœur. ça va me faire bizarre de rejouer ici avec un autre maillot que celui du MEHB. » Johann Caron le sait, il y aura énormément d’émotions ce vendredi dès son arrivée au centre omnisports Pierre-de-Coubertin. Et ce jusqu’au coup d’envoi. « A partir de ce moment-là, il n’y aura plus de potes sur le terrain », sourit le défenseur de 34 ans, qui entame sa deuxième saison au sein de l’effectif des Septors de Saran (ProLigue). Après presque vingt ans de carrière dans l’Essonne, l’emblématique capitaine du MEHB avait souhaité donner un nouvel élan à sa carrière à l’issue de la saison 2020-2021. Un second souffle qu’il a trouvé dans le Loiret en quittant la région parisienne. Un choix qu’il ne regrette pas !

Saran, un confort de vie

« Le cadre et le rythme de vie ne sont clairement pas les mêmes ! Paris c’est « speed », les gens sont à cent à l’heure tout le temps. Ici à Saran, c’est beaucoup plus tranquille. J’ai une maison avec un jardin, pour les enfants c’est le top, explique Johann Caron, qui effectue sa dernière année de contrat avec le club loirétain. Je n’envisage pas de raccrocher. J’ai encore de l’énergie. J’aimerai bien continuer ici, je me sens bien. Après je ne suis pas fermé à une autre aventure. Mais un retour en région parisienne me paraît compliqué. Vu le cadre de vie que j’ai ici, je ne me vois pas revenir dans le stress de la vie parisienne. Et ma femme non plus d’ailleurs (rires). »

Retour en ProLigue

En plus de la tranquillité de la province, Johann Caron a pu redécouvrir l’élite du handball français l’an passé avec les Septors. Malheureusement, l’issue fut la même que lors de la saison 2017-2018 avec Massy. Le demi-centre de formation et ses partenaires du MEHB n’avaient pu éviter la relégation en ProLigue. « Même si la finalité était la même avec une descente à la clé, je dirais que Saran était plus préparé pour la StarLigue que Massy à l’époque. A Massy, il y avait un nouveau coach (ndlr : Tarik Hayatoune) et la plupart des joueurs n’avaient jamais joué en D1, souffle l’ex-capitaine des Lions. Mais au final, j’ai eu la même sensation qu’avec Massy. On n’est jamais loin mais on ne gagne pas. On perd les matchs importants qui auraient pu nous offrir le maintien. C’est dommage. »

Cette saison, Johann Caron se replonge dans les joutes de l’antichambre de l’élite. Un championnat dans lequel chaque équipe vend chèrement sa peau. « On en a fait les frais lors de la première journée à Caen où l’on s’est inclinés (28-26). On a pris une grosse claque. Elle nous a fait du bien car on a vu que quand on ne mettait pas le bon état d’esprit, on ne pouvait pas y arriver », explique le numéro 20 des Septors, dont l’équipe va beaucoup mieux. Malgré la contre performance face à la lanterne rouge Valence (30-30) vendredi dernier, Saran est sur une série de cinq matchs sans défaite. Une bonne forme que Caron et consort voudront poursuivre au COS. « En D2, il n’y a pas de match facile. Et même si Massy est diminué par des blessures, c’est toujours compliqué d’aller jouer là-bas… Et je sais de quoi je parle (sourire). »

Jérémy Andrieux