Handball [Proligue] : Massy a de la ressource

Grâce à une prestation XXL en défense, le Massy-Essonne Handball (6e) a triomphé (26-22) de Cherbourg (4e) vendredi soir à l’occasion de la 21e journée de Proligue.

Après avoir touché le fond à Pontault-Combault vendredi dernier (19-28), Massy s’est remis la tête à l’endroit en dominant Cherbourg (26-22) ce soir au centre omnisports. Une rencontre que n’a pas disputée Junior Réault (genou), laissé au repos par le staff essonnien. « On a fait un formidable match défensif. Il fallait se rappeler de qui l’on était. Une équipe qui a besoin de beaucoup défendre pour pouvoir s’imposer. On a pris beaucoup de sanctions mais c’est le signe que l’on a été présent. » Jérémy Roussel, l’entraîneur du MEHB, était satisfait de l’engagement de ses joueurs. Notamment en défense où Massy a fait déjouer l’attaque normande au fil du match. Pourtant, comme il y a une semaine à Pontault-Combault, Massy a raté son entame (0-3, 4e puis 2-6, 10e). Mais cette fois, le MEHB va réagir en haussant le ton en défense. Et en se montrant beaucoup plus inspiré en attaque avec des Valentin Laplace (4 buts) et Thibault Chevalier (3 buts) en grande forme. Un petit bijou d’Edson Imare, à terre lors de son shoot, fera virer Massy en tête à deux minutes de la pause (11-10, 28e). Les Massicois compteront toutefois une longueur de retard (11-12, 30e) à l’issue de la première période.

Massy a montré les muscles

Aux retour des vestiaires, Massy monte encore d’un cran en défense et profite d’un Cherbourg dans les cordes pour reprendre la tête (15-14, 36e) puis creuser l’écart (18-16, 44e puis 22-18, 50e). Transcendés, les Massicois déroulent et s’offrent un succès convaincant (26-22) contre des Normands déjà battus mardi dernier par Saran (32-33). « On a eu beaucoup plus d’intentions. On a respecté les consignes du coach en allant chercher les extérieurs. Face à une défense homogène de Cherbourg, il fallait aller chercher nos ailiers. Ce que l’on a réussi à faire. On a retrouvé de la qualité technique et de la confiance », confie Jules Portet, le pivot massicois.