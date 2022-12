Handball [ProLigue] : Massy a eu les nerfs solides

Auteur d’une prestation solide (31-29) contre Billère ce vendredi soir au COS pour la 12e journée de ProLigue, le Massy-Essonne Handball enchaîne un deuxième succès de suite en championnat.

Massy va mieux. Après une remarquable prestation contre Nancy la semaine passée (30-25), les joueurs du Massy-Essonne Handball ont confirmé contre Billère vendredi soir (31-29). Une solide défense et un collectif bien huilé en attaque auront permis à Massy d’enchaîner un troisième succès de suite dans son antre du centre omnisports Pierre-de-Coubertin. « J’espère que l’on est en train de redevenir une citadelle imprenable, sourit Thomas Lefebvre, le technicien essonnien. Ce fut un match tendu contre une équipe qui a à peu près le même niveau que nous. La décision s’est faite sur des détails. Ça a été un match éprouvant car ça a été serré. Il a fallu trouver des solutions quand on a été moins bien. » Face à des Béarnais dépassés des deux côtés du terrain en début de partie, les Massicois prennent le meilleur des départs (3-1, 5e). Grâce à de belles séquences défensives, les coéquipiers de Junior Réault récupèrent de nombreux ballons qu’ils exploitent parfaitement en contre (7-4, 11e puis 10-7, 16e). Puis la machine massicoise va s’enrayer à cause du faux rythme installé par Billère. Les visiteurs en profitent pour revenir à hauteur (16-16, 27e) avant de prendre les commandes de la rencontre dans la foulée (17-16, 29e). À la pause, tout reste à faire pour le MEHB, mené d’une petite longueur (17-18).

Tal Peled infranchissable

Au retour des vestiaires, Jérémy Hakkar cède sa place à Tal Peled dans les cages. Un choix payant puisque le gardien israélien anéantit presque toutes les attaques adverses en début de deuxième période (10 arrêts au total). Grâce à son jeune (18 ans) gardien, Massy s’échappe (24-21, 41e). « Il a fait une très bonne performance en arrêtant des tirs pas toujours évidents. Il a été juste dans ses choix sur les tirs de loin », analyse Thomas Lefebvre. Malgré ce bon passage, les débats se rééquilibrent et Billère revient dans la partie (28-27, 52e). Chahutés dans le money-time, les Essonniens parviennent finalement à conserver leur succès — le sixième de la saison — grâce à un ultime arrêt de Tal Peled. « Ça fait du bien d’enchaîner les victoires. À nous de continuer cette bonne série », sourit le coach essonnien. Prochain rendez-vous vendredi prochain à Villeurbanne, défait de justesse ce soir à Tremblay (34-37).

Jérémy Andrieux

MASSY – BILLERE : 31-29 (17-18). Arbitres : MM. Boullanger et De Oliveira.

Massy. Gardiens : Hakkar (6 arrêts sur 23 tirs), Peled (10 arrêts / 22 tirs). Joueurs de champ : Aguilar (4 buts sur 4 tirs), Boé (5/7 dont 1/1 sur pen.), Bouadjadja (4/7), Chevalier (3/3), Coache (1/1), Conta (4/5), Gros (3/4), Halimi, Laplace, Muller (6/10 dont 0/1 sur pen.), Réault (cap., 1/1), Suretet, Sol, Vassilev. Entr. : Lefebvre.

Billère. Gardiens : Labro (7 arrêts sur 28 tirs), Gouy (1 arrêt sur 8 tirs). Joueurs de champ : Brito Febras, Commenges, De la Salud (5/6), Doudeau (1/1), Epland (3/4), Gonzalez-Diaz, Lefebvre (2/3), Mengon (5/10), Reig-Guillen (6/9 dont 2/3 sur pen.), Tarrico (2/2), Tournellec (2/6), Vergely (cap., 3/6 ). Entr. : Deherme.