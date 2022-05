Handball [ProLigue] : Massy à la fête !

Pour son dernier match à domicile de la saison, le Massy-Essonne Handball s’est imposé dans la douleur face à Strasbourg (30-29) à l’occasion de la 29e journée de ProLigue. Un succès qui met fin à une série de trois matchs sans victoire. De quoi fêter sereinement les 60 ans du club phare de l’Essonne.

Terminer en beauté. Pour son dernier match de la saison au COS, Massy ne voulait pas rater son ultime sortie devant ses supporters. Le public avait répondu présent puisque l’enceinte massicoise était à guichets fermés. Une salle pleine à craquer afin de célébrer les 60 ans d’existence du club phare de l’Essonne. L’occasion de revoir des têtes bien connues au COS avec notamment Gilles Desgrolard, ex-président du MEHB, Johann Caron, capitaine emblématique des Lions, et d’anciens joueurs comme Samir Bellahcene, Edson Imare ou encore les frères Matthieu et Etienne Lamy.

Côté terrain, l’enjeu était inexistant pour Massy qui, à deux journées de la fin était hors de portée des barrages. En revanche, Strasbourg avait l’opportunité de valider son maintien en ProLigue en cas de victoire. Raté ! Si la décision s’est faite en deuxième période en faveur du MEHB, bien malin était celui qui avait pronostiqué le bon vainqueur à la pause ! Car la première mi-temps fut équilibrée. Massy a d’abord pris l’ascendant (4-2, 6e) avant de voir revenir Strasbourg (6-6, 13e) qui prend ensuite les commandes de la rencontre (6-8, 17e). Mais grâce aux nombreux arrêts de Jérémy Hakkar en première période (7 arrêts), le MEHB revient sur le formation alsacienne avant la pause (11-11).

La deuxième période est aussi tendue que la première. Un véritable mano a mano se met en place entre les deux formations. Poussé par son public, Massy montre les muscles pour créer un premier break dans une deuxième période irrespirable (25-23, 45e). Massy ratera plusieurs balles de +3 dans les dix dernières minutes. Strasbourg s’accroche et revient à hauteur (27-27, 56e). Une véritable guerre des nerfs s’installe alors. Celle-ci tourne finalement à l’avantage de Massy grâce à un ultime but de Corentin Boé. « Ce n’était pas un match facile a préparer car on avait hypothéqué nos chances de phases finales la semaine passée à Villeurbanne. Il a fallu remotiver les troupes. Mais pour les 60 ans du club, c’était important de gagner, confie Thomas Lefebvre, l’entraîneur essonnien, heureux du dénouement de cette partie d’échecs. On a réussi à monter deux-trois ballons de plus. Si on avait converti les ballons de +3 sur les contre-attaques, le match aurait vraiment basculé en notre faveur. Le public nous a bien poussé pour marquer ce dernier but. »

A l’issue de la partie, le club essonnien a remis ses traditionnels cadeaux de départ avec des cadres à l’effigie des joueurs partants : Eddy Saint-Cyr (gardien), Hugo Jullian (demi-centre) et Nassim Bellahcene (arrière). Après avoir remercié une dernière fois son public, les Massicois ont pu fêter les 60 ans du club avec supporters, bénévoles et partenaires.

Jérémy Andrieux

MASSY – STRASBOURG : 30-29 (11-11). Arbitre : MM. Ambry et Corsini.

Massy. Gardiens : Hakkar (11 arrêts sur 39 tirs), Saint-Cyr (0/1). Joueurs de champ : Boé (7 buts sur 9 tirs dont 1/1 sur pen.), Gros, Réault (cap., 6/8), Conta, Aguilar (2/5), Muller (9/12 dont 5/5 sur pen.) puis Coache, Halimi (1/2), Sol (1/1), Chevalier (1/4), Suretet, Jullian (0/1), Laplace (3/4), Bellahcene. Entr. : Lefebvre.

Strasbourg. Gardiens : Mathias (8/28), Kouassi (1/11). Joueurs de champ : Damiani (11/17), Paris (6/8), Isola (2/6), Bonnemberger (cap., 3/6), Christin, Portes (0/1), Vallet (2/3 dont 2/2 sur pen.), Vucko (1/2), Baillet (4/7), Blansche. Entr. : Lathoud.